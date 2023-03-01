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1 марта, 17:59

Родителям троечников рассказали, что поможет ребёнку поступить в хороший вуз

Психолог Екушевская: Поступить в вуз амбициозным троечникам помогут репетиторы

Амбициозным троечникам нужна помощь в организации подготовки к экзаменам и поступлению в вуз. Речь идёт о детях, которые готовы прикладывать усилия, чтобы получить хорошее образование, однако часто ленятся. На помощь в таком случае приходят репетиторы, заявила психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская. По её мнению, главная проблема, с которой сталкиваются такие дети, — нехватка мотивации.

"Рекомендую таким ребятам заниматься с частными репетиторами ― неважно, онлайн или оффлайн. Главное, чтобы уроки были один на один. Индивидуальные занятия позволят выявить пробелы в знаниях и заполнить их", — подчеркнула психолог в беседе с "Газетой.ru".

Эксперт добавила, что пользы от таких занятий будет больше, если родители вместе с подростками перестроят режим и выделят фиксированное время для занятий и отдыха.

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Ранее эксперт Екушевская посоветовала выбирать узкопрофильного репетитора для подготовки к ЕГЭ. Специалист также призвала не верить громким обещаниям о том, что ребёнок через месяц сдаст экзамен на 100 баллов.

Обложка ©

Freepik

Никита Осипов
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