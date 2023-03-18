Первый регион России возродил сдачу советского норматива "Готов к санитарной обороне"

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о возобновлении сдачи нормативов оказания медпомощи в регионе. Комплекс "Готов к санитарной обороне" сдавался во времена СССР, за него даже выдавали одноимённые значки.

"Рад сообщить вам о важном шаге по обеспечению безопасности и защиты курян. В Курской области первой в России возобновим сдачу комплекса "Готов к санитарной обороне". Это позволит обучить земляков алгоритмам оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях и чрезвычайных ситуациях", — написал он в своём телеграм-канале.

Бесплатные курсы будут доступны как для учащихся, так и для взрослых. При успешной сдаче экзамена жителям выдадут удостоверения и значок. Также специальные значки предусмотрены для тех, кто обучится на инструктора. Губернатор рассказал, что в этом году сотрудники Курского регионального отделения Российского Красного Креста уже провели занятия для 300 учеников.

Кстати, глава региона отметил, что в этом году запланировано ещё и создание санитарного актива. В него войдут инициативные квалифицированные специалисты, которые будут обучать желающих на базе местных ЦРБ, уточнил Старовойт.