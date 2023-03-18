Не будете следить за чистотой этих предметов на кухне — загремите в больничку
Специалисты называют их источниками всей заразы. И они правы. Халатно относясь к уборке, можно запросто заработать себе инфекции или что похуже.
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Место, в котором вы готовите пищу, обязано быть чистым. Понятное дело, полной стерильности в обычных квартирах добиться трудно, но вот поддерживать гигиену и порядок по силам каждому. Чтобы не подхватить кишечную палочку, сальмонеллёз и клостридиальную инфекцию, всегда тщательно следите за чистотой этих предметов.
Махровые полотенца
Махровое или вафельное полотенце на кухне несёт опасность для здоровья. Фото © Shutterstock
Пожалуй, у каждого на кухне есть махровое или вафельное полотенце, о которое так удобно вытирать руки во время готовки. Но вы представляете, сколько бактерий может оказаться на поверхности, если вовремя не отправлять предмет в стирку? По состоянию полотенца можно не только определить хозяина-грязнулю, но и повысить для себя риск попадания бактерий в организм. Ведь именно на них собираются бактерии и инфекции со всех продуктов и приборов. Лучше всего использовать одноразовое бумажное полотенце.
Кухонные ножи
Нельзя использовать один нож для всех продуктов. Фото © Shutterstock
Как часто вы обращаете внимание на маркировку ножа перед его использованием? Вы ведь знаете, что они бывают разные: для хлеба, сырого мяса, овощей, сыров и т.д. Но всем привычнее пользоваться одним и для всего. Но так делать неправильно. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напоминает, что для продуктов может быть необходима разная термическая обработка. Если игнорировать нормы и пользоваться одним ножом, можно просто перенести бактерии. Чтобы избежать риска подхватить заразу, важно использовать приборы по назначению.
Разделочные доски
Разделочные доски из дерева могут стать рассадником бактерий. Фото © Shutterstock
На втором месте в списке самых опасных для здоровья предметов на кухне находится разделочная доска. Причём именно деревянная. Именно в таких чаще образуются сколы и трещины, где копятся вредоносные бактерии. "При повреждении мы загоняем бактерии с ножа и продуктов в доску. В появившуюся зазубрину не может проникнуть моющее средство, это не позволяет очистить доску до стерильного состояния", — отмечает эксперт в разговоре с "Вечерней Москвой".
Плинтус кухонного фартука
Самое грязное место на кухне — плинтус. Именно он становится рассадником заразы. Фото © Shutterstock
И ещё одно не столь очевидное, но опасное место на кухне, которое легко может стать источником разной заразы, если не обращать на него внимания. Мы говорим про плинтус, который располагается между столешницей и кухонным фартуком. Как правильно подметил врач, это пространство редко моется. Именно здесь скапливается большое количество пыли, мелкого мусора и бактерий.