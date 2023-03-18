Не будете следить за чистотой этих предметов на кухне — загремите в больничку

Место, в котором вы готовите пищу, обязано быть чистым. Понятное дело, полной стерильности в обычных квартирах добиться трудно, но вот поддерживать гигиену и порядок по силам каждому. Чтобы не подхватить кишечную палочку, сальмонеллёз и клостридиальную инфекцию, всегда тщательно следите за чистотой этих предметов.

Махровые полотенца

Махровое или вафельное полотенце на кухне несёт опасность для здоровья. Фото © Shutterstock

Пожалуй, у каждого на кухне есть махровое или вафельное полотенце, о которое так удобно вытирать руки во время готовки. Но вы представляете, сколько бактерий может оказаться на поверхности, если вовремя не отправлять предмет в стирку? По состоянию полотенца можно не только определить хозяина-грязнулю, но и повысить для себя риск попадания бактерий в организм. Ведь именно на них собираются бактерии и инфекции со всех продуктов и приборов. Лучше всего использовать одноразовое бумажное полотенце.

Кухонные ножи

Нельзя использовать один нож для всех продуктов. Фото © Shutterstock

Как часто вы обращаете внимание на маркировку ножа перед его использованием? Вы ведь знаете, что они бывают разные: для хлеба, сырого мяса, овощей, сыров и т.д. Но всем привычнее пользоваться одним и для всего. Но так делать неправильно. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин напоминает, что для продуктов может быть необходима разная термическая обработка. Если игнорировать нормы и пользоваться одним ножом, можно просто перенести бактерии. Чтобы избежать риска подхватить заразу, важно использовать приборы по назначению.

Разделочные доски

Разделочные доски из дерева могут стать рассадником бактерий. Фото © Shutterstock

На втором месте в списке самых опасных для здоровья предметов на кухне находится разделочная доска. Причём именно деревянная. Именно в таких чаще образуются сколы и трещины, где копятся вредоносные бактерии. "При повреждении мы загоняем бактерии с ножа и продуктов в доску. В появившуюся зазубрину не может проникнуть моющее средство, это не позволяет очистить доску до стерильного состояния", — отмечает эксперт в разговоре с "Вечерней Москвой".

Плинтус кухонного фартука

Самое грязное место на кухне — плинтус. Именно он становится рассадником заразы. Фото © Shutterstock