Из милых котят в домашних тиранов: 5 пород кошек с самым скверным характером Кошки этих пород проявляют характер в самом раннем возрасте. Если сразу не найти с ними общий язык, то воспитать животное во взрослом возрасте будет практически невозможно. 25 марта, 23:40 Определить, у какой кошки самый скверный характер, нужно заранее. Обложка © Freepik / freestockcenter

Мстительность и агрессивность характерны не только для элитных пород кошек. Некоторые традиционно популярные в России породы обладают настолько скверным характером, что совладать с ним под силу только ещё более сильному хозяину.

Сиамская кошка: фото, характер, описание породы

Сиамская кошка. Фото © Freepik / arthurhidden

Хотя сиамских кошек часто называют умными и общительными, они также могут быть очень агрессивными и требовательными. Они могут кричать и царапать людей, мебель и одежду человека, если им что-то не нравится, и могут быть очень ревнивыми по отношению к другим домашним животным. Эти кошки также требовательны к еде: домашние объедки с обеденного стола часто не подходят таким животным. В рацион сиамского котёнка обязательно должны входить нежирное отварное мясо, нежирная рыба, творог и яйца. Средняя продолжительность жизни кошки этой породы — 16 лет, поэтому перед тем, как покупать котёнка, нужно взвесить все "за" и "против".

Бенгальская кошка: фото, характер, описание породы

Бенгальские кошки могут быть ещё более энергичными и непредсказуемыми, чем сиамские. Они часто требуют много внимания и могут проявлять агрессию, если его не хватает. Они также могут быть очень ревнивыми и могут "воевать" с человеком за территорию, которую считают своей. Составление рациона для бенгальской кошки — задача непростая. 50–60% меню для такой кошки обязательно должно состоять из промороженного и обработанного кипятком обезжиренного мяса. Жирное молоко и сливки этим кошкам тоже давать нельзя. С рыбой в случае с бенгальскими кошками тоже нельзя частить: давать её рекомендуется не чаще раза в неделю. Продолжительность жизни бенгальской кошки — 14–16 лет, а вес крупной особи может достигать 7–8 килограммов.

Корниш-рекс: фото, характер, описание породы

Корниш-рекс. Фото © Shutterstock

Корниш-рекс, или девон-рекс, — одна из самых раздражительных пород кошек, какие только можно найти в природе. Они могут быть очень вспыльчивыми. Кошки этой породы часто воспринимают элементы игры как попытку нападения, и успокоиться кошкам этой породы крайне тяжело. Наибольшим спокойствием корниш-рекс отличается, если живёт в паре. Кошки этой породы быстро замерзают из-за особенностей "кудрявой" шерсти, поэтому относительно спокойными они становятся в холода, когда главной заботой животного становится поиск тёплого места для сна. Питание корниш-рекса должно состоять лишь из влажных консервированных кормов премиум-класса. Домашние пищевые отходы лучше полностью исключить из рациона. Живут кошки этой породы 14–16 лет.

Сфинкс: фото, характер, описание породы

Сфинкс. Фото © Freepik

Сфинксы могут быть очень любопытными и энергичными, но они также могут проявлять агрессию по отношению к другим домашним животным. Они могут также страдать от тревожности и неуверенности, что может приводить к непредсказуемым последствиям: порче мебели или одежды. Сфинксы очень активны и любят играть. Они могут прыгать на высоту до двух метров и даже умеют открывать двери, из-за чего жить с ними становится непросто даже самому терпеливому хозяину. Такая кошка может два часа царапать дверь просто потому, что ей скучно и нужна компания. Кошки этой породы нуждаются в регулярных ваннах, так как их кожа выделяет много секрета и начинает пахнуть, им также нужно обеспечить уютное и тёплое место для сна, так как у них нет шерсти, которая защищала бы от холода. Кормить сфинксов обычной едой нельзя — лучше всего им подходит нежирная телятина и курятина, перемороженная и обработанная кипятком. В домашних условиях кошки этой породы обычно живут 9–12 лет, но при тщательном уходе могут прожить и 15 лет.

Персидская кошка: фото, характер, описание породы

Персидская кошка. Фото © Freepik / freestockcenter

Персидские кошки могут быть очень капризными и требовательными. Они могут проявлять агрессию, если им не нравится любая мелочь: от запаха нового человека в доме до шлейфа модных духов. Персидская кошка любопытна и любит исследовать окружающий мир — кошки этой породы регулярно разбивают бокалы, вазы, скидывают телефоны со столов и занимаются другой "вредительской" деятельностью в доме. Несмотря на то что персидская кошка обычно очень привязывается к хозяевам, она желает быть независимой и самостоятельной. Она любит проводить время в одиночестве и очень не любит, когда её пытаются погладить в моменты отдыха.

Авторы Евгений Жуков