В ужасе от лотка: Названа самая пугливая порода кошек

Бенгальские кошки чаще других пород испытывают трудности с использованием лотка, следует из работы финских учёных, опубликованной на сайте Университета Хельсинки.

Для этого исследователи опросили владельцев 4000 кошек. Участники поделились информацией о здоровье питомцев, их характере, а также чистоте их туалета и дома. Выяснилось, что чаще всего избегали пользоваться лотком пугливые кошки.

"Характер кошки имеет значение, поскольку пугливость связана с двумя поведенческими чертами (привычка ходить мимо лотка и избегание грязного туалета. — Прим. Лайфа). Если говорить о разных породах, то в среднем у бенгальских кошек было больше всего проблем, а у сибирских и невских маскарадных — меньше всего", — отмечает профессор Ханнес Лохи.

Также меньше всего проблем испытывают кошки, стерилизованные в возрасте до четырёх месяцев, некастрированные животные — наоборот. Самыми привередливыми оказались пожилые кошки и коты, живущие в семьях с детьми, отмечают исследователи.