Победительница "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос рассказала, как понять, что на вас порча

Для начала ведьма предлагает определиться, что это вообще такое. Порча — это направленное магическое воздействие. Носит оно исключительно негативный характер. По сути, это магическое насилие, программа на разрушение какой-либо сферы вашей жизни. Той, на которую она и нацелена, поскольку порча, в отличие от сглаза, не бывает случайной.

Может ли обычный человек определить наличие порчи? Скорее нет, чем да. Но определённо должно насторожить значительное и довольно внезапное ухудшение какого-то аспекта вашей жизни при отсутствии на то объективных причин Виктория Райдос Ведьма, победительница 16-го сезона "Битвы экстрасенсов"

По словам победительницы 16-го сезона "Битвы экстрасенсов", начать переживать стоит, если заметите, как в большинстве сфер жизни или во всех сразу начнутся неудачи и проблемы. Социальная жизнь в целом: отношения с друзьями и близкими людьми, которые рушатся будто по щелчку пальцев.

Рабочие контакты или карьера в целом, вплоть до внезапного увольнения и потери репутации. Это могут быть серьёзные денежные трудности, например срыв проекта, который грозит разорением, потеря крупных сумм, угроза выселения или отъём собственности.

Травмы, которые, во-первых, обязательно связаны с кровью, во-вторых, несут угрозу для жизни. Причём события, которые привели к этой травме, неестественны и почти аномальны.

Семейные дела: разрыв отношений с родными, с которыми вы были очень близки, разводы, уход детей из дома, суды за наследство.

Отдельным признаком наличия порчи можно выделить болезни, которые нехарактерны для семьи в целом. Они плохо диагностируются и плохо поддаются стандартным протоколам лечения Виктория Райдос Ведьма, победительница 16-го сезона "Битвы экстрасенсов"

Виктория Райдос напоминает, что свалившиеся на голову проблемы не просто череда неприятностей, а действие программы разрушения. Если вам показалось, что неведомая сила планомерно уничтожает ваше существование, то вам не показалось.

"Я могу долго перечислять различные виды порчи, с которыми сталкивалась в своей практике, но так и не добраться до конца списка. Люди довольно изобретательны, а когда у кого-то есть задача разрушить вашу жизнь, то эта изобретательность приобретает весьма изощрённый характер. Могу сказать, что бывают порчи, похожие на энергетическую пытку. Они имеют не только мгновенный, но и отложенный эффект. Жертве кажется, что чёрная полоса осталась позади и можно вздохнуть спокойно, но приходит вторая волна магического воздействия, которая может оказаться ещё более жёсткой и даже жестокой", — говорит потомственная ведьма.