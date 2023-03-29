В США рэперша избила отца своих детей битой

Рэп-исполнительница, участница реалити-шоу "Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк" Бриттни Тейлор избила битой отца своих детей, после чего попала в полицию. Как пишет TMZ, пара находилась в продолжительном конфликте.

По данным издания, недопонимание между бывшими влюблёнными произошло в начале марта. Как удалось выяснить, отец двух детей исполнительницы прилетел в Нью-Йорк, чтобы увидеть малышей, но спокойной встречи не получилось: парень якобы проигнорировал некую просьбу Бритни, после чего та в присутствии детей огрела его битой по лицу.

Удар оставил рваную рану на лице мужчины, после чего он отправился в больницу. Врачи остановили кровотечение, наложили швы, а заодно и вызвали полицию. За агрессию американской певице было предъявлено обвинение по нескольким пунктам. Теперь ей придётся ответить за нападение, создание угрозы благополучию ребёнка, а также отчитаться за незаконное хранение оружия.