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29 марта, 05:05

В США рэперша избила отца своих детей битой

Рэперша Бриттни Тейлор арестована в США после нападения с битой на экс-бойфренда

<p>Рэперша Бриттни Тейлор. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brittneyftaylor</p>

Рэперша Бриттни Тейлор. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / brittneyftaylor

Рэп-исполнительница, участница реалити-шоу "Любовь и хип-хоп: Нью-Йорк" Бриттни Тейлор избила битой отца своих детей, после чего попала в полицию. Как пишет TMZ, пара находилась в продолжительном конфликте.

По данным издания, недопонимание между бывшими влюблёнными произошло в начале марта. Как удалось выяснить, отец двух детей исполнительницы прилетел в Нью-Йорк, чтобы увидеть малышей, но спокойной встречи не получилось: парень якобы проигнорировал некую просьбу Бритни, после чего та в присутствии детей огрела его битой по лицу.

Удар оставил рваную рану на лице мужчины, после чего он отправился в больницу. Врачи остановили кровотечение, наложили швы, а заодно и вызвали полицию. За агрессию американской певице было предъявлено обвинение по нескольким пунктам. Теперь ей придётся ответить за нападение, создание угрозы благополучию ребёнка, а также отчитаться за незаконное хранение оружия.

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Оксана Попова
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