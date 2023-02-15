В США арестовали рэпера Playboi Carti за нападение на беременную девушку
В США арестовали рэпера Playboi Carti (Джордан Террелл Картер) после нападения музыканта на свою беременную девушку, сообщает портал TMZ. Инцидент произошёл в американском штате Джорджия.
Как рассказала потерпевшая, 26-летний артист сдавливал руками её горло, пока у девушки не появились проблемы с дыханием. Тем не менее ей удалось сбежать от рэпера. В полиции сообщили, что у пострадавшей были зафиксированы синяки на шее после нападения.
Причиной конфликта между возлюбленными стал спор о тесте на отцовство. Пара проживала вместе более двух лет. При этом адвокат Playboi Carti опроверг обвинения в адрес музыканта.
Ранее Лайф писал, что известный российский блогер Сатья Дас (Сергей Яковлев), проводящий семинары по психологии и раздающий советы по правильному устройству жизни, во время практикума в Великом Новгороде ударил женщину. Он не выдержал темперамента слушательницы и стукнул её по голове сумкой.
Кадр из видео YouTube / Playboi Carti