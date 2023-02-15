В США арестовали рэпера Playboi Carti за нападение на беременную девушку

В США арестовали рэпера Playboi Carti (Джордан Террелл Картер) после нападения музыканта на свою беременную девушку, сообщает портал TMZ. Инцидент произошёл в американском штате Джорджия.

Как рассказала потерпевшая, 26-летний артист сдавливал руками её горло, пока у девушки не появились проблемы с дыханием. Тем не менее ей удалось сбежать от рэпера. В полиции сообщили, что у пострадавшей были зафиксированы синяки на шее после нападения.

Причиной конфликта между возлюбленными стал спор о тесте на отцовство. Пара проживала вместе более двух лет. При этом адвокат Playboi Carti опроверг обвинения в адрес музыканта.