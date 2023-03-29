Принц Гарри заявил, что королевская семья утаивала информацию о прослушке телефонов

Принц Гарри обвинил королевскую семью в сокрытии информации о прослушивании его телефона медиахолдингом News Group Newspapers (NGN), в который входят газеты Times, Sun и Mirror, из-за опасений, что он обратится в суд. Об этом информирует телеканал Sky News.

"Учреждение (Гарри выбрал этот термин для обозначения семьи. — Прим. Лайфа), без сомнения, на протяжении долгого времени утаивало от меня информацию о прослушивании телефона NGN, и это стало ясно только в последние годы, когда я подал свой собственный иск, пользуясь различным юридическим консультированием и представительством", — цитирует издание слова принца.

Кроме принца Гарри истцами по делу также являются певец Элтон Джон, актрисы Элизабет Хёрли и Сэди Фрост, а также активистка баронесса Дорин Лоуренс. Они подали иски против издательского дома Associated Newspapers, которому принадлежит, в частности, таблоид Daily Mail, посчитав, что стали жертвами "незаконных действий". Издательство якобы нанимало людей, чтобы ставить "жучки" на автомобили и дома истцов, а также прослушивать их телефонные разговоры.

Герцог Сассекский, переехавший в США в 2020 году, ради судебного заседания вернулся на родину. По его словам, королевская семья в отношениях с прессой традиционно пользуется принципом "никогда не жалуйся, никогда не объясняй", однако он считает, что общество в Британии имеет право знать о масштабе "этой дымовой завесы".