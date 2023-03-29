Сбежал и пожалел: Что стало с рокером Максимом Покровским*, критиковавшим Россию Суд в Москве закрыл дело против лидера "Ногу свело!" Максима Покровского* за дискредитацию армии России. Сам музыкант сбежал в США и уже признает, что его жизнь там совсем не та, что была в Москве. 28 марта, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy

Хорошёвский районный суд города Москвы посчитал, что истёк срок давности привлечения Макима Покровского к административной ответственности. По статье 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации) ему грозил штраф до 50 тыс. рублей.

Дело против музыканта завели из-за поста в ВК, который тот опубликовал в марте 2022 года. После начала СВО музыкант пошёл вразнос: кроме постов в соцсетях выпустил несколько заукраинских песен, снял на них клипы. Раздавал многочисленные интервью, в том числе украинским СМИ, в которых неизменно критиковал Россию, проводил концерты в поддержку украинских больниц и беженцев.

По материнской линии Покровский украинец, вся родня музыканта до сих пор жила в Днепропетровской области. Впрочем, это не помешало ему после того, как Крым стал российским, приехать в Симферополь и участвовать в фестивале "Крымская рок-ёлка" в декабре 2015 года.

Покровский анонсирует своё участие в фестивале "Крымская рок-ёлка 2015" и поздравляет крымчан с пуском энергомоста между материковой Россией и полуостровом. Видео © Youtube / Игорь Нескубен

В тот период Покровский поддерживал крымчан и даже публиковал поздравления с запуском крымского энергомоста. За это артист был внесён в списки сайта "Миротворец", а украинские власти на несколько лет запретили ему въезд в страну.

В России музыкант водил дружбу с олигархом Михаилом Гуцериевым, вместе с ним выпустил несколько композиций, а в 2015 году оба написали песню для Аллы Пугачёвой "Тянет сердце руки". Но, похоже, в финансовом плане отношения Покровского с бывшей примадонной и бизнесменом зримо не отразились. Лидер группы жил не бедно, но и не шиковал.

Бизнесом музыкант особо не занимался. В 2013 году он открыл фирму "Макс инкубатор" с деятельностью в сфере художественного творчества, однако уже к 2018 году компания была ликвидирована ФНС как недействующая. Судя по сохранившимся бухгалтерским архивам, официально по её счетам проходили всего несколько сот тысяч рублей.

Официально бизнесом Покровский почти не занимался. Фото © Спарк

Интересно, что ни Покровский, ни его супруга Татьяна никогда не выступали и в качестве ИП, поэтому у налоговиков вполне резонно могут возникнуть вопросы, а платили ли музыканты группы налоги от своих выступлений. Подобные неудобные вопросы музыканту уже задавали. Например, почему нет никакой отчётной документации о написанной Покровским песне к кинофильму "Турецкий гамбит". Тогда он заявил, что якобы просто подарил её киношникам.

В Москве у артиста осталась квартира в панельной многоэтажке на западе столицы. В ней до недавнего времени регистрировался 28-летний сын певца Илья. Кроме этого, в Подмосковье на Озернинском водохранилище у Покровских были как минимум две дачи.

Одна из них — почти 50 соток земли в деревне Нововолково, на которых расположились уютный домик с садом, тропинками и ёлочками. Вторая чуть поменьше — в деревне Таблово на улице Осенней — площадью чуть больше 30 соток.

Toyota FJ Покровских на фоне дачи под Рузой. Фото © Avito

Сейчас музыкант с супругой Татьяной, по совместительству директором группы "Ногу свело!" и дочерью Таисией живут в США, в одном из районов Нью-Йорка — Бушуике. Это не самое благополучное место в городе, в одном из своих интервью музыкант жаловался, что поскольку в Бушуике самые низкие цены на аренду квартир, там в основном живут афроамериканцы и выходцы из латинских стран Америки. В классе, в котором учится Таисия, она оказалась единственным европейским ребёнком.

С соседями по дому у семьи Покровских возникали конфликты, из-за одного из них музыкант даже попал в местный криминальный суд. Впрочем, тогда всё обошлось.

Сегодня про свободу в Америке рокер уже говорит крайне осторожно и подчёркивает, что в основном её рисуют "в каких-то сказках" и она "отдаёт плакатностью".

Максим и Татьяна Покровские. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Max Pokrovskiy

С заработками, по словам музыканта, не очень. Чтобы выживать, семье приходится сдавать часть купленного таунхауса в аренду. За выезжающими жильцами в буквальном смысле приходится мыть унитаз. По слухам, дом Покровские приобрели в ипотеку за более чем полмиллиона долларов.

При этом Покровский говорит, что его родина осталась в Москве, в московской рок-лаборатории и на даче под Рузой. Однако в ближайшее время в Россию лидер "Ногу свело!" приезжать не намерен. Максим Покровский считает, что здесь его могут арестовать, однако, по непроверенной информации, он мог задолжать своим музыкантам и партнёрам крупную сумму денег.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / max_pokrovskiy Почему музыкант Покровский не спешит возвращаться в Россию? 0 Возможно, он наделал тут долгов или есть другие обязательства. Он не любит Россию, поэтому решил пока пожить в США. Я не считаю его музыкантом высокого уровня, чтобы следить за его судьбой.

*Признан иноагентом

Авторы Евгений Кузнецов