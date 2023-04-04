ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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4 апреля, 08:47

Вайкуле раскрыла местонахождение покинувшего Россию Леонтьева

Вайкуле рассказала, что уехавший из России певец Валерий Леонтьев "занят собой в Америке"

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что народный артист России, певец Валерий Леонтьев сейчас находится в США, где занимается собой.

"Валера в Америке. Он занят собой", — рассказала Вайкуле в интервью Ксении Собчак.

Также певица ответила на вопрос, почему Леонтьев не делится своей политической позицией. Артистка считает, что причина в закрытом образе жизни коллеги по сцене.

"Вы хоть раз слышали его интервью? У него ничего не изменилось. Он никогда ничего не говорил ни про кого, даже про себя", — заявила Вайкуле.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что в начале прошлого года Леонтьев улетел на свою виллу в Майами, где он живёт с супругой Людмилой Исакович. Сам артист эти новости никак не подтверждал, но и не опровергал. А где обитают другие уехавшие из России артисты, смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.

Никита Никонов
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