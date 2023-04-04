Вайкуле раскрыла местонахождение покинувшего Россию Леонтьева

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что народный артист России, певец Валерий Леонтьев сейчас находится в США, где занимается собой.

"Валера в Америке. Он занят собой", — рассказала Вайкуле в интервью Ксении Собчак.

Также певица ответила на вопрос, почему Леонтьев не делится своей политической позицией. Артистка считает, что причина в закрытом образе жизни коллеги по сцене.

"Вы хоть раз слышали его интервью? У него ничего не изменилось. Он никогда ничего не говорил ни про кого, даже про себя", — заявила Вайкуле.