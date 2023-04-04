Вайкуле раскрыла местонахождение покинувшего Россию Леонтьева
Вайкуле рассказала, что уехавший из России певец Валерий Леонтьев "занят собой в Америке"
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что народный артист России, певец Валерий Леонтьев сейчас находится в США, где занимается собой.
"Валера в Америке. Он занят собой", — рассказала Вайкуле в интервью Ксении Собчак.
Также певица ответила на вопрос, почему Леонтьев не делится своей политической позицией. Артистка считает, что причина в закрытом образе жизни коллеги по сцене.
"Вы хоть раз слышали его интервью? У него ничего не изменилось. Он никогда ничего не говорил ни про кого, даже про себя", — заявила Вайкуле.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в начале прошлого года Леонтьев улетел на свою виллу в Майами, где он живёт с супругой Людмилой Исакович. Сам артист эти новости никак не подтверждал, но и не опровергал. А где обитают другие уехавшие из России артисты, смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.