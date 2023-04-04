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Регион
Опубликовано 4 апреля 2023, 07:57
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Илья Резник дал "грустный совет" сбежавшим из России артистам

Илья Резник посоветовал сбежавшим артистам вернуться ради второго шанса у публики

Народный артист России и поэт-песенник Илья Резник посоветовал сбежавшим из страны исполнителям одуматься и вернуться, чтобы перестать терять аудиторию. Об этом он сказал kp.ru в свой день рождения, сегодня ему исполнилось 85 лет.

"Конечно, рейтинги у сбежавших артистов упали, конечно, публика испытывает разочарование глубочайшее. Но есть же у них и такие поклонники, которые с ума сходят. А другие не переживают — ну и бог с ними, заслужили. Это разные мнения", — уточнил он.

По словам артиста, карьера уехавших исполнителей продолжит идти на спад и интерес к ним за рубежом скоро совсем угаснет. Единственный выход — это возвращение в Россию, где публика ещё готова дать артистам второй шанс, резюмировал Резник.

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А ранее Илья Резник заявлял, что сбежавшие из России артисты разочаруются в своём решении, тем более что за границей творческому человеку делать нечего. Он также предрёк им погружение в ностальгию и воспоминания о родине.

Кстати, где обитают уехавшие из РФ артисты, смотрите на "Карте звёздной миграции", которую составил и постоянно обновляет Лайф.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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