Не подкармливать: Кинолог опроверг распространённые мифы о бездомных собаках

Собака — это домашнее животное, нуждающееся в хозяине, ей не место на улице. Когда же она оказывается бездомной, её поведение меняется. Об этом заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

"Вокруг бездомных собак давно образовалось множество мифов и противоречивой информации. Поэтому каждому важно знать правила поведения при встрече с бездомной собакой — это вопрос не только собственной безопасности, но и грамотной помощи такому животному", — рассказал Голубев РИА "Новости".

По словам кинолога, ошибочно считать, что все бездомные собаки агрессивны. Чаще всего они сами боятся людей и стараются не иметь с ними дела. Однако же могут проявлять агрессию, если нарушена граница территории, на которой они живут и едят.

Как отметил Голубев, некоторые считают, что, подкармливая бездомных собак, помогают им. На деле же животные могут привыкнуть есть на определённой территории, начнут считать её своей и защищать от чужаков. В качестве последних могут восприниматься любые прохожие. Для животных это естественное поведение, а вот для людей такая ситуация может закончиться плачевно.

Также Голубев предупредил тех, кто хочет приютить собаку, что это не то же самое, что взять животное в дом щенком. Большая часть бездомных собак — одичавшие. У каждой из них своя история жизни, зачастую с очень неприятными эпизодами, которые накладывают неизгладимый отпечаток на поведение животного. Даже квалифицированные специалисты могут лишь несколько скорректировать поведение животного, но не исправить его полностью.

Эксперт отметил, что шансы на выживание у домашних собак, оказавшихся на улице, весьма невелики, так как они не приспособлены к такой жизни.