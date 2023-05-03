Названы причины нападения домашних собак на детей

Этой весной возросли случаи атак бродячих псов и даже домашних собак на детей. С чем это может быть связано и как предотвратить нападение, рассказал РИА "ФедералПресс" президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Кинолог сразу опроверг версию с весенним обострением: за поведение пса отвечает только его владелец. Другие причины — проблемы в обществе или нерабочее законодательство (законы, которые принимают поспешно без участия специалистов), добавил эксперт. А вот при нападении на ребёнка домашних питомцев стопроцентную ответственность несут родители детей.

"Во-первых, дети всегда должны быть под присмотром. Во-вторых, когда ребёнок маленький, он может провоцировать собаку. Дело в том, что псы не воспринимают настолько маленького человека. Собака будет защищать [своего владельца]", — пояснил Уражевский.

По его словам, пса может вывести даже крик ребёнка, поэтому гуляющие с детьми должны понимать, что, если рядом есть животные, детей нельзя оставлять без присмотра. Кинолог предупреждает, что бродячая собака, вероятнее всего, нападёт, если от неё отвернуться или начать убегать.

"Нужно, наоборот, остановиться и, если есть какая-то возможность, забраться на забор или пройти в дверь поблизости. Но при этом нельзя поворачиваться спиной, потому что тогда собаки могут наброситься. В глаза животным тоже смотреть нельзя — лучше отвести взгляд в сторону", — советует Уражевский в беседе с "Вечерней Москвой".

В опасной ситуации нельзя размахивать перед собакой палками или кричать на неё. Однако позвать на помощь, чтобы вмешался кто-то из прохожих, всё-таки можно, добавил специалист.