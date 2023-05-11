9 опасных болезней, поджидающих нерасторопных дачников и садоводов-любителей

Дачный сезон для многих начался ещё с первых чисел мая. А в дни, когда на выходные выпадает тёплая погода, желающих поехать к любимым грядкам становится в несколько раз больше. Казалось бы, какие опасные заболевания могут таиться на участке? Врач-терапевт Надежда Чернышева просит не быть столь наивными, ведь даже на даче можно обзавестись серьёзными проблемами со здоровьем.

В первую очередь, рассказывает медик, садоводы и огородники часто сталкиваются со следующими недугами: нагрузочные артриты различной этиологии, травматические повреждения кожи, солнечные и тепловые удары в жаркий период.

"Также это воспалительные заболевания кожи, ожоги из-за крапивы или борщевика, рубленые, колотые раны и инородные тела", — уточнила врач.

Какие опасные болезни чаще встречаются у дачников? Фото © Shutterstock

Не остался без внимания эксперта и тот факт, что дачники большое количество времени проводят с почвой. А в ней, как известно, живёт много различных микроорганизмов. Самым опасным считается возбудитель столбняка, который очень любит прятаться в необработанной земле и древесине. "Это опасное инфекционное заболевание нервной системы, которое может попасть в организм через рану или порез", — напомнила про меры предосторожности Надежда Чернышева.

Также не стоит забывать и о том, что май — это время, когда просыпаются многие насекомые и членистоногие. Особую опасность, конечно же, представляют энцефалитные клещи. Врач-терапевт советует каждые полчаса после работы в саду отвлекаться и осматривать одежду и кожу на наличие паразитов.