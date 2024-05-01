Голодные сиротки: Что нужно знать о жизни клещей, которые уже проснулись В парках Подмосковья и столицы начали регистрировать случаи укусов клещей. Каков цикл жизни клеща и что делать, чтобы избежать опасных кровопийц, — в материале Life.ru. 1 мая, 04:08 В парках Подмосковья и столицы начали регистрировать случаи укусов клещей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Клещи передают человеку опасные заболевания, поэтому их укусы могут превратить человека в инвалида, самые распространённые и опасные болезни — энцефалит и боррелиоз. Но не спешите их осуждать — постарайтесь не попасться им на обед. Для этого важно знать чуть больше об опасном процессе и о том, как не стать их жертвой.

Роковые сиротки

Трудное детство клеща — это бесконечный голод. Сколько раз в день вы едите? Клещ — всего трижды в течение жизни. Пусть приёмы пищи и длятся по несколько дней. Насекомые теряют мать на ранней стадии созревания: она умирает, дав жизнь новому поколению, откладывая 1,7 тысячи личинок. Однако до взрослого возраста доживают не все.

За свою жизнь клещ самостоятельно может преодолеть максимум десять метров. Зато он хорошо умеет ждать. Как охотится насекомое? Сидит на травинке и ждёт, бывает, что месяцами. Клещ не видит, потому что глаз у него нет (из рода Ixodes — основного переносчика энцефалита), но он различает запахи. Для этого у него есть специальные органы на передних лапках.

Клещ часто охотится в траве вдоль лесных тропинок. Фото © ТАСС / EPA / CHRISTIAN BRUNA

Клещ часто охотится в траве вдоль лесных тропинок. Там вкусно пахнет, потому что постоянно ходят люди и животные. Только обычно слишком быстро, и такой "фастфуд" поймать бывает непросто. Зато клещ чувствует тепло. И когда рядом останавливается кто-то, он переползает на хозяина.

Клещ-личинка выбирает мелких животных: мышей, кротов или птиц. Он присасывается, пьёт кровь 3–8 дней, а насытившись, падает на землю. И тут происходит превращение. Личинка растёт, к шести лапам у неё добавляются ещё две — и она становится нимфой. Затем эта далеко не прекрасная, но лесная нимфа сидит на поляне и ждёт жертвоприношений. И лес приносит ей в жертву оказавшихся рядом зайцев и белок. Нимфа забирается в шерсть животного и снова обедает 3–11 дней.

Взрослых клещей учёные зовут имаго (с латыни — взрослая стадия). Такие особи ищут себе амиго покрупнее — так в их судьбе может появиться человек. У последнего в среднем 5–6 литров крови. Клещ может выпить всего каплю. Да и то если речь идёт о самке, ведь ей нужно позаботиться о будущем потомстве. Насыщаясь, она увеличивается в три раза — от исходных 6 мм до 15 (если возьмём собачьего клеща рода Ixodes). Кровь для самцов — это поддержание формы и для оплодотворения самок.

Как клещи кусают и почему нет боли

Стоит обратить внимание: человек практически не чувствует укуса этого насекомого. Боли нет, так как, внедряясь под кожу, кровосос обрабатывает рану обезболивающим веществом, оно содержится в его слюне. Анестетик состоит из антикоагулянтных веществ, обладающих антитромбоцитным действием. Учёные проводили исследование слюнных желёз клещей A. persicus и установили, что в результате укуса у подопытных мышей замедляется процесс свёртывания плазмы крови.

Сам по себе укус клеща не опасен. Проблемы возникают, только если кровосос был заражён. Клещевой энцефалит, боррелиоз (или болезнь Лайма), сыпной и возвратный клещевой тиф, вирус пироплазмоза — опасный список недугов, которые могут возникнуть в случае инфекционного наследства. При этом обвинить клеща в чём-либо сложно: болезнь досталась ему от предыдущего хозяина или матери.

Исследование клещей на наличие антигена вируса клещевого энцефалита в лаборатории. Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Клещи — фатальные антименталисты. Они не выбирают себе вторую половинку, составляя заранее список качеств: "она должна быть красивой, умной, с чувством юмора". Их сводит судьба: создать семью может только пара, которая встретилась на одном хозяине. В любви клещи не знают предела: самец, оплодотворив самку, умирает, обессиленный. Самка ещё неделю сосёт кровь до превращения в свинцово-серый шар. Затем, оплакав отца потомства, она бросается в отчаянии (и по зову инстинкта) на землю. Там она откладывает личинки и тоже погибает.

Свой трудный жизненный путь клещ проходит максимум за восемь лет. Осенью он зарывается в опавшую листву и там, оцепенев, пережидает зиму.

Защититься от клещей правильно

Зная об опасностях, человек сам делает всё возможное, чтобы быть укушенным. Весной и летом он отправляется в лес в шортах и футболке, подставляя тело кровососам. В парках, кстати, наблюдается прирост клещей, этому способствуют люди, создающие для насекомых палубный кроссинг и повышающие комфорт для кровососов, выбравшихся из лесных чащ.

Защитить себя от клеща человеку довольно легко: необходима одежда, закрывающая всё тело. Антиклещ-стайл — это брюки, заправленные в носки, кофта, заправленная в брюки, плотно прилегающие к запястьям манжеты и капюшон. Встретив человека в такой броне, оставит надежду всякий к нему вползающий.

Какую одежду лучше носить в лесу, чтобы избавиться от клещей. Фото © Freepik

А чтобы клещ вообще искал себе хозяев в другом месте, человек призывает на помощь репелленты (от лат. repellens — "отталкивающий"). Ими стоит обрызгивать оставшиеся открытыми части тела. Такие средства содержат диэтилтолуамид — для клещей это вещество настолько же страшное, насколько его название — для филолога (не рекомендуется обрабатывать репеллентами маленьких детей, как-никак там есть токсины).

Человек без зазрения совести использует и более мощное оружие — акарицидные средства. Если клещ заползёт на опрысканную таким веществом одежду, у него отнимутся лапки и он упадёт на землю (на кожу брызгать не нужно: такие средства ещё более токсичны, чем репелленты).

Сотрудник Роспотребнадзора во время обработки от клещей территории детского сада. Фото © ТАСС / Евгений Леонов

На помощь человеку приходят и растения. Привычный дачный забор от клещей не спасает, а вот живая изгородь из бархатцев, лаванды, кошачьей мяты создаёт естественный барьер: клещам не нравятся эти растения. Химическими репеллентами человек обрабатывает свои газоны и декоративные кустарники (за три дня до приезда детей; нельзя опрыскивать места, запланированные под грядки).

Кроме того, у человека есть возможность сделать прививку от клещевого энцефалита (за месяц-полтора до того, как клещи начнут охотиться (первые укусы случаются в апреле).

Прививку от клещевого энцефалита делают за месяц-полтора до того, как клещи начнут охотиться. То есть в феврале или марте. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Если укусил клещ — что делать?

Если появились тревожные симптомы, не надо ждать, как клещ на травинке, пройдёт или нет. Надо сразу обращаться к врачу. При энцефалите (переводится с латинского как "воспаление мозга") сначала появляется лихорадка, головная боль, слабость, тошнота. В некоторых случаях у заболевшего бывают нарушения сознания и паралич. Он может и умереть. Но у врачей есть лекарства от всех форм энцефалита.

Первые симптомы при боррелиозе — красные кольца вокруг укуса. Они могут быть гигантскими — например, на всю спину. Также появляются кашель, насморк, головная боль, слабость, как при простуде. Но потом нарушается работа сердца, портятся кости и суставы, на коже появляются красные наросты. Заболевший может стать инвалидом или погибнуть. Болезнь получила название из-за боррелий — длинных, закрученных в спираль бактерий, которые попадают в кровь и начинают там размножаться.

Другое название — болезнь Лайма, потому что впервые изучать её стали в 1975 году в местечке Лайм в США.

Клещи переносят множество болезней. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На юге России встречаются и другие клещи, например из рода Hyalomma, — они переносят геморрагическую лихорадку Крым-Конго (у больного повышается температура, появляются сыпь, пятна и гематомы на коже, кровоточат дёсны, места инъекций, может болеть живот, возможна желтуха).

Клещи из рода Dermacentor (встречаются на юге России и в Западной Сибири) переносят клещевой энцефалит, омскую геморрагическую лихорадку, туляремию, клещевой североазиатский сыпной тиф (всё это также опасные заболевания). В любом случае, ещё раз повторяем, важно как можно быстрее обратиться к врачу.

Как вытащить клеща

Часто человек, увидев на себе клеща, мгновенно отрывает ему голову: человек тянет за тело кровососа, а головка остаётся у него под кожей. Ни первый, ни второй в таком развитии событий не заинтересованы.

Самый простой способ — взять ватную палочку и смазать маслом кожу вокруг кровососа. Масло попадёт клещу в дыхательные проходы (а они расположены не на голове, а позади четвёртой пары ног) — он начнёт задыхаться и выползет сам. Если нет масла, можно использовать водку, бензин и даже лак для ногтей. Ранку надо обработать йодом.

Есть и специальный инструмент для вытаскивания клещей — он похож на маленький гвоздодёр. Обращаю внимание: не надо дёргать! Следует аккуратно выкручивать клеща из кожи.

Как правильно вытащить клеща. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Вытащить клеща можно и ниткой. Прочную нить завязывают в узел как можно ближе к хоботку клеща, затем скручивают её в одном направлении, немного подтягивая вверх, пока клещ не выкрутится. Важно обратиться к врачу.

Для чего нужны клещи

Обвинять всех клещей (их 48 тысяч видов) в том, что они бесполезны, — беспочвенно: многие из них как раз делают почву в лесу лучше. Они питаются гниющими останками животных и растений, так что их можно назвать санитарами леса.

Чем человеку грозит укус клеща. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Есть клещи-хищники — их скупают дачники (особенно виды амблисейус и фитосейус). Хищников запускают в теплицы, и там они быстро расправляются со своими братьями-веганами — клещами, которые питаются соком растений.

О пользе клещей-вампиров рассказали миру швейцарские учёные. В слюне клещей есть элементы, которые блокируют воспалительные процессы. Благодаря этому паразиты могут долго жить в коже жертвы, не причиняя ей боли. Учёные уже провели эксперименты на мышах — после введения им этих белков у грызунов уменьшались воспаления на коже, в суставах и лёгких. Не исключено, что в будущем люди будут приходить в аптеку за "клещельгином". И, наконец, у природы нет нелюбимых детей — важны все. И если клещи кусают, значит, это кому-нибудь нужно.

Авторы Михаил Новиков