Не делайте клеща опаснее: Масло заставляет его «впрыскивать» инфекцию в вас

С наступлением сезона пикников и дач многие вспоминают «народные» способы борьбы с клещами, однако именно они часто приводят к опасным последствиям. Заведующий кафедрой многопрофильной клинической подготовки медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян в беседе с Life.ru объяснил, какие действия могут увеличить риск заражения.

Обнаружив присосавшегося клеща, не стоит поддаваться панике. По словам специалиста, далеко не каждый представитель этих паукообразных является переносчиком инфекций: вероятность заражения при укусе не превышает 5–6%. Грант Шехян Заведующий кафедрой многопрофильной клинической подготовки медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог

Эксперт подчеркнул, что к выходу на природу лучше готовиться заранее. Он советует надевать закрытую одежду из плотной светлой ткани, заправлять брюки в носки и использовать репелленты на основе ДЭТА или пикаридина. В качестве альтернативы можно применять эфирное масло эвкалипта или самодельный раствор на основе мыла, бальзама «Звёздочка», уксуса и воды. Кроме того, клещей могут отпугивать резкие запахи, в том числе дым от костра.

Чаще всего клещи присасываются к участкам с тонкой и нежной кожей — за ушами, на шее, в подмышках, паховой области, под коленями, а также на животе, плечах и ягодицах.

При обнаружении паразита важно действовать правильно. Место укуса можно обработать антисептиком — йодом, спиртом или другим средством. А вот самого клеща заливать жидкостями нельзя.

«Распространённая ошибка — обработать клеща маслом, керосином или другими жидкостями. Это приводит к закупорке его дыхательных путей, в результате чего он срыгивает содержимое желудка в ранку, что многократно увеличивает риск инфицирования», — пояснил Шехян.

Чтобы безопасно извлечь клеща, его нужно захватить как можно ближе к коже (за головку, а не за брюшко) пинцетом, пальцами через чистую ткань или специальным клещедёром. Инструмент держат под углом около 90 градусов и аккуратно выкручивают паразита.

После удаления место укуса необходимо повторно обработать антисептиком. Если в коже осталась чёрная точка (части головки или хоботка), трогать её не нужно — организм со временем самостоятельно избавится от инородного тела.

Удалённого клеща (даже если он повреждён) следует поместить в контейнер и доставить в лабораторию для анализа, так как самостоятельно определить, был ли он переносчиком энцефалита или боррелиоза, невозможно. После процедуры руки необходимо тщательно вымыть с мылом.

Врач также призвал внимательно следить за самочувствием. Поводом для срочного обращения за медицинской помощью являются выраженный отёк и покраснение в месте укуса, повышение температуры, озноб, нарастающая слабость, сонливость, тошнота и светобоязнь.

«Самолечение в этом случае опасно — только своевременное обращение к специалисту позволит избежать тяжёлых последствий для здоровья», — заключил эксперт.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что укус клеща можно не заметить: паразит действует практически безболезненно. Многие понимают, что стали жертвой, только обнаружив клеща на коже. При этом ни одно средство не обеспечивает полной защиты, поэтому внимательность и профилактика остаются ключевыми мерами.