В Роспотребнадзоре назвали единственный способ обнаружить укус клеща

Распознать укус клеща можно только по наличию самого членистоногого на теле, поскольку процесс происходит беззвучно и не вызывает болевых ощущений. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.

«Единственным признаком укуса клещом является наличие самого клеща, так как сам укус происходит беззвучно и без боли», — сказала специалист, передаёт РИА «Новости».

Она также отметила, что не существует средств, которые гарантируют стопроцентную защиту человека от укуса. Даже если живой клещ переполз на человека с обработанного животного, он по-прежнему остаётся активным и опасным. Собеседница агентства добавила, что применяемые сейчас препараты убивают и отпугивают клещей, но использовать их необходимо строго по инструкции, а сами средства проходят обязательную государственную регистрацию.

Ранее сообщалось, что южные регионы России столкнулись с необычным нашествием — здесь массово активизировались клещи рода Hyalomma, которых уже прозвали «мутантами». Вместо того чтобы поджидать жертву в укрытии, эти членистоногие перешли к активному преследованию. Заметив цель — человека или животное — они развивают высокую скорость и бросаются в погоню. Опознать таких агрессоров можно по массивному туловищу и полосатым, словно у зебры, конечностям. Впрочем, в Москве эти эти клещи не смогут прижиться.