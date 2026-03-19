Нашествие агрессивных клещей-мутантов зафиксировали на юге России

Южные регионы России столкнулись с нашествием гигантских клещей рода Hyalomma, чьё поведение специалисты называют аномальным. Биолог Дмитрий Сафонов рассказал aif.ru, чем опасны эти членистоногие и можно ли от них защититься.

В отличие от обычных лесных клещей, которые пассивно поджидают добычу на траве, Hyalomma ведут себя как активные хищники. Они способны заметить человека или животное на расстоянии и буквально преследовать его, развивая при этом высокую скорость. Узнать их можно по крупным размерам и характерным жёлтым полоскам на лапках, напоминающим окраску зебры. Эти клещи невероятно живучи: они выдерживают экстремальную жару и могут долго обходиться без пищи.

Главная опасность заключается в том, что Hyalomma устойчивы к большинству привычных репеллентов, которые годами использовались для защиты от лесных клещей. Кроме того, они переносят конго-крымскую геморрагическую лихорадку — тяжёлое вирусное заболевание с высокой летальностью.

«Первые симптомы похожи на грипп: жар, ломота, головная боль. Но затем начинаются кровотечения, судороги и спутанность сознания», — предупреждает эксперт.

К 2026 году ареал этих клещей значительно расширился. Они предпочитают открытые жаркие степи. В зоне риска — Волгоградская, Ростовская и Астраханская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Северного Кавказа и Калмыкия. Сафонов предупреждает: пока встретить «клеща-мутанта» можно только на юге России, но хиаломмы уже активно распространяются и добрались до Европы.

Ранее жителей Москвы и Подмосковья предупредили о скором начале сезона активности клещей — первые укусы возможны уже в марте. Пик традиционно придётся на вторую половину весны и начало лета, но атаки могут начаться гораздо раньше. При этом даже если в лесу ещё лежат сугробы, на прогретой опушке эти членистоногие уже способны напасть.