Стало известно, когда начнётся пик активности клещей в Москве и Подмосковье

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о приближении сезона активности клещей в регионе. Пик придётся на вторую половину весны и начало лета, однако первые атаки возможны уже в марте. Об этом РИА «Новости» рассказал научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Так что в лесу ещё может быть по колено снега, но если где-то на опушке снег уже сошёл, а почва подсохла, клещ уже может атаковать и случиться такое может даже в начале марта. Но пик активности иксодовых клещей как обычно придётся на вторую половину весны и начало лета», — заявил он.

Иксодовые клещи просыпаются сразу после таяния снега и подсыхания почвы. Из-за небольших размеров и малой подвижности они ориентируются не на общий прогноз погоды, а на микроклимат в конкретном месте.

Ранее в Роспотребнадзоре развеяли миф, что суровая зима автоматически ведёт к нашествию насекомых летом. Численность комаров и клещей зависит не от январских морозов, а от того, какой будет весна. Если погода окажется затяжной и холодной, пробуждение клещей сдвинется на более поздний срок. Кроме того, быстрое пересыхание луж и временных водоёмов может уничтожить личинок комаров, что заметно сократит популяцию.