Биолог рассказал, как отличить энцефалитного клеща от обычного

Заражённого энцефалитом клеща невозможно отличить от обычного — даже под микроскопом они выглядят одинаково. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров.

По словам эксперта, вирус никак не проявляется внешне. У инфицированных особей нет признаков, указывающих на заражение. Даже при сравнении двух клещей одного вида с помощью микроскопа внешних отличий не обнаружить.

«При сравнении двух клещей, энцефалитного и обычного, относящихся к одному виду, выявить признаки внешних отличий между ними не получится даже с использованием микроскопа или мощной лупы», — отметил учёный.

