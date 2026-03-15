Биолог рассказал, как отличить энцефалитного клеща от обычного
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksey Matrenin
Заражённого энцефалитом клеща невозможно отличить от обычного — даже под микроскопом они выглядят одинаково. Об этом РИА «Новости» рассказал кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Фёдоров.
По словам эксперта, вирус никак не проявляется внешне. У инфицированных особей нет признаков, указывающих на заражение. Даже при сравнении двух клещей одного вида с помощью микроскопа внешних отличий не обнаружить.
«При сравнении двух клещей, энцефалитного и обычного, относящихся к одному виду, выявить признаки внешних отличий между ними не получится даже с использованием микроскопа или мощной лупы», — отметил учёный.
Ранее Life.ru рассказывал, что первые весенние клещи ещё в самом начале марта начали выползать, чтобы отведать россиян на вкус. При этом с таянием снега мелкие млекопитающие начинают перемещаться ближе к жилью, что сильно привлекает паразитов.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.