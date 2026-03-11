В одном из регионов России после аномальной зимы проснулись оголодавшие клещи

Клещи начали проявлять активность в Калининградской области после аномально тёплой зимы. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзор Елена Бабура.

«Клещи просыпаются тогда, когда температура воздуха соответствует где-то +5°С. В это время они наиболее опасные, очень активные, голодные, и они начинают искать свою жертву», — цитирует Бабуру ТАСС.

Основной пик активности клещей в регионе ожидается в мае — июне. В это время фиксируется наибольшее количество обращений в медицинские учреждения после укусов. Вторую волну активности обычно наблюдают в конце августа — начале сентября. Ежегодно за медицинской помощью из-за укусов клещей в области обращаются более пяти тысяч человек, при этом каждый третий пострадавший — ребёнок младше 14 лет.

В регионе регистрируются два основных заболевания, переносимых клещами: клещевой вирусный энцефалит и иксодовый клещевой боррелиоз. По данным специалистов, за прошлый год было выявлено 16 случаев энцефалита и 65 случаев боррелиоза.

Бабура отметила, что в последние годы увеличивается доля клещей, зараженных боррелиями. Если раньше заражённость составляла около 10–12%, то в прошлом году показатель вырос до 18–19%. Наиболее высокая вероятность встречи с клещами сохраняется в районах с большим количеством лесов, в частности в Краснознаменском, Нестеровском и Озерском районах области.

Ранее россиянам назвали главные способы защититься от опаснейших инфекций в сезон клещей. Одежду стоит обрабатывать репеллентами, а после возвращения домой внимательно осматривать себя и детей.