Первые весенние клещи вылезли полакомиться россиянами
В России начался сезон активности клещей — первые укусы уже зарегистрированы. Об этом сообщил Роспотребнадзор по итогам селекторного совещания у себя на странице в Max.
«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с таянием снега мелкие млекопитающие перемещаются ближе к жилью, что повышает риски. В связи с этим даны рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга.
Ранее Life.ru предупреждал, что в этом году клещи начнут пожирать россиян раньше обычного. Обильные снегопады сформировали для этих паразитов естественную термоизоляционную «подушку», которая надёжно укрыла их, как тёплое одеяло.
