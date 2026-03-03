Владимир Путин
3 марта, 14:41

Первые весенние клещи вылезли полакомиться россиянами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / v.gi

В России начался сезон активности клещей — первые укусы уже зарегистрированы. Об этом сообщил Роспотребнадзор по итогам селекторного совещания у себя на странице в Max.

«Регистрируются обращения в медицинские организации по поводу присасывания клещей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с таянием снега мелкие млекопитающие перемещаются ближе к жилью, что повышает риски. В связи с этим даны рекомендации по проведению зооэнтомологического мониторинга.

Ранее Life.ru предупреждал, что в этом году клещи начнут пожирать россиян раньше обычного. Обильные снегопады сформировали для этих паразитов естественную термоизоляционную «подушку», которая надёжно укрыла их, как тёплое одеяло.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Общество
