Клещи проснулись! Как защититься от опаснейших инфекций

Пик активности клещей обычно приходится на май-июнь, но первые укусы фиксируются уже с наступлением тепла. Чтобы снизить риск, специалист по медицинскому страхованию Наталья Харина рекомендовала выбирать для прогулок светлую одежду с длинными рукавами, заправлять брюки в обувь и носить головной убор. Одежду стоит обрабатывать репеллентами, а после возвращения домой внимательно осматривать себя и детей.

«Одежду стоит обрабатывать специальными средствами — репеллентами. Во время отдыха на природе и после возвращения домой важно внимательно осмотреть себя и детей», — отметила она в интервью радио Sputnik.

Домашних животных тоже нужно защищать специальными препаратами. А в регионах с высоким риском клещевого энцефалита лучше заранее сделать прививку. Если укус всё же произошёл, важно обратиться к врачу в течение 72 часов. Самостоятельно удалять клеща не стоит, подчеркнула эксперт.

Напомним, в начале марта в России начался сезон активности клещей. Первые укусы уже зарегистрированы, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что с таянием снега мелкие млекопитающие перемещаются ближе к жилью, что повышает риски.