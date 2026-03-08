Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 09:00

Клещи проснулись! Как защититься от опаснейших инфекций

Россиянам назвали главные способы защититься от опаснейших инфекций в сезон клещей

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Пик активности клещей обычно приходится на май-июнь, но первые укусы фиксируются уже с наступлением тепла. Чтобы снизить риск, специалист по медицинскому страхованию Наталья Харина рекомендовала выбирать для прогулок светлую одежду с длинными рукавами, заправлять брюки в обувь и носить головной убор. Одежду стоит обрабатывать репеллентами, а после возвращения домой внимательно осматривать себя и детей.

Не только весеннее обострение: какие 5 заболеваний обостряются в марте и могут застать врасплох
Не только весеннее обострение: какие 5 заболеваний обостряются в марте и могут застать врасплох

«Одежду стоит обрабатывать специальными средствами — репеллентами. Во время отдыха на природе и после возвращения домой важно внимательно осмотреть себя и детей», — отметила она в интервью радио Sputnik.

Домашних животных тоже нужно защищать специальными препаратами. А в регионах с высоким риском клещевого энцефалита лучше заранее сделать прививку. Если укус всё же произошёл, важно обратиться к врачу в течение 72 часов. Самостоятельно удалять клеща не стоит, подчеркнула эксперт.

Превентивный удар по саду: Как уничтожить вредителей, пока они видят десятый сон
Превентивный удар по саду: Как уничтожить вредителей, пока они видят десятый сон

Напомним, в начале марта в России начался сезон активности клещей. Первые укусы уже зарегистрированы, сообщает Роспотребнадзор. В ведомстве отметили, что с таянием снега мелкие млекопитающие перемещаются ближе к жилью, что повышает риски.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Животные
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar