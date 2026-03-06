Превентивный удар по саду: Как уничтожить вредителей, пока они видят десятый сон

В начале марта весна только-только вступает в права и насекомые, споры грибов или другие вечные враги садоводов пока спят. Однако по ним можно нанести мощный превентивный удар, рассказал Life.ru эколог Илья Рыбальченко. В этом помогут горячая вода, концентрированная мочевина и санитарная обрезка растений.

По словам собеседника Life.ru, для обработки водой необходимо нагреть её до 80–90 градусов, после чего быстро пролить сверху вниз каждый куст. На один — порядка восьми-десяти литров. А что именно можно срезать, подскажет внешний вид почек.

«В марте хорошо видно состояние кустов: можно различить вздутые почки (там прячется клещ), сухие ветки и побеги со стеклянницей. В ходе санитарной обрезки удаляем вздутые почки, ветки старше четырёх-пяти лет, а также все сухие и повреждённые побеги. Срезы лучше делать до здоровой древесины», — поделился эколог.

Что касается обработки мочевиной, Рыбальченко рекомендует проводить её, пока почки почти закрыты. Рецепт раствора прост — 500–700 граммов карбамида на десять литров воды. Ещё можно добавить 50 граммов медного купороса, что дополнительно защитит растения от грибов.

«Такая обработка уничтожает яйца тли и клещей, подавляет споры грибов и ускоряет разложение опавших листьев», — пояснил эксперт.

И если обитатели фазенд пока спят, клещи уже проснулись и уже готовы терроризировать любителей природы. В Роспотребнадзоре предупредили, что в России уже зафиксированы первые случаи укусов. Причём из-за таяния снега членистоногие подбираются всё ближе к жилищам людей.