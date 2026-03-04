Не только весеннее обострение: какие 5 заболеваний обостряются в марте и могут застать врасплох

Март обманчив. На улице вроде бы потеплело, солнце светит ярче, снег тает — кажется, самое время радоваться. Но именно в этот момент наш организм переживает серьёзное испытание. Резкие перепады температуры, скачки атмосферного давления, измотанный зимой иммунитет — всё это создаёт идеальные условия для активизации болезней, о которых мы уже успели забыть. Мы разобрались, какие заболевания чаще всего напоминают о себе в первый месяц весны и как защититься от неприятных сюрпризов.

Простуда и ОРВИ маскируются под радость от тепла

5 заболеваний, которые обостряются именно весной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AlexandrMusuc

Вы только вчера радовались тому, что можно не надевать шапку, а сегодня уже лежите с температурой под одеялом. Знакомая ситуация? Весна коварна именно своей непредсказуемостью. Утром минус два, днём плюс пять, а вечером снова холодает. Организм просто не успевает перестроиться на новый режим работы.

Добавьте сюда витаминное голодание после зимы, когда даже яблоки в магазинах больше напоминают резиновые муляжи. Слабый иммунитет встречается с вирусами, которые активизируются в сырую погоду, и вот результат — температура, насморк, кашель. Весенняя простуда часто перерастает в гайморит или бронхит, если переносить её на ногах. Одевайтесь по погоде, а не по календарю и отлежитесь дома при первых симптомах.

Язва желудка просыпается вместе с природой

Медицина до сих пор не может точно объяснить, почему язвенная болезнь обостряется именно весной. Но факт остаётся фактом: в конце марта гастроэнтерологи принимают значительно больше пациентов. Голодные боли под ложечкой, тошнота, неприятный запах изо рта — всё это говорит о том, что бактерия Helicobacter pylori активизировалась и атакует слизистую желудка.

Возможно, дело в общем стрессе для организма, который переживает смену сезонов, или в изменении гормонального фона. Людям с диагностированной язвой нужно быть особенно осторожными. Питайтесь дробно пять-шесть раз в день небольшими порциями. Забудьте про жареное, острое, жирное и солёное. Алкоголь и газировка тоже под запретом. Проконсультируйтесь с гастроэнтерологом заранее.

Кожа бунтует против весеннего солнца

Почему в марте обостряются хронические болезни. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Казалось бы, солнышко — это же здорово! Но наша кожа, измученная долгими месяцами холода и сухого воздуха от батарей, не всегда готова к такому повороту. Дефицит витамина D приводит к тому, что сальные железы начинают работать со сбоями. Они не справляются с клещами и бактериями, которые всегда присутствуют на коже, но обычно находятся под контролем иммунной системы.

Результат? Прыщи, воспаления, раздражения даже у взрослых людей. А ещё мартовское солнце уже вполне способно обжечь не привыкшую к ультрафиолету кожу. У тех, кто страдает от аллергии на солнце, в марте-апреле на коже появляется сыпь и покраснения. Начинайте принимать витаминные комплексы заранее, тщательно очищайте кожу и не забывайте про солнцезащитный крем с SPF-фактором.

Поллиноз превращает весну в кошмар

Насморк, изнуряющее чихание, слезящиеся и покрасневшие глаза, надсадный сухой кашель — это симптомы аллергии на пыльцу растений. В апреле начинают цвести берёза и орешник, ольха и клён, ясень и дуб. Их пыльца вызывает специфическую реакцию у миллионов людей, превращая радость от весны в настоящее испытание.

Первые симптомы появляются обычно в детстве и требуют консультации аллерголога. Специализированные анализы крови помогут выявить конкретные аллергены и назначить лечение. В период цветения старайтесь не выходить из дома в сухую ветреную погоду, спите с закрытыми окнами, принимайте душ после возвращения с улицы. На улице носите большие солнцезащитные очки — они частично защитят глаза от пыльцы.

Бронхиальная астма обостряется в марте по нескольким причинам

Весенние обострения: как защитить себя от болезней в марте. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aquarius Studio

Зимой деревья спят и не очищают воздух, поэтому к весне концентрация промышленных загрязнений в городах достигает максимума. Добавьте сюда сырую погоду, которая повышает вероятность простуды, и получите идеальный шторм для людей с астмой. Даже небольшая ОРВИ может спровоцировать серьёзный приступ.

Пациенты с диагностированной астмой должны обязательно наблюдаться у аллерголога и регулярно получать поддерживающее лечение, даже если чувствуют себя хорошо. Профилактика в случае с астмой гораздо важнее, чем купирование уже начавшегося обострения. Не прекращайте приём назначенных препаратов самостоятельно — это может привести к серьёзным последствиям.

Весна требует от нашего организма серьёзной перестройки. Помогите ему справиться с этой задачей: укрепляйте иммунитет, одевайтесь по погоде, не забывайте про витамины и регулярные осмотры у врачей. Если у вас есть хронические заболевания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом до начала сезона обострений. Ваше здоровье — в ваших руках, и март не должен превращаться в месяц болезней и плохого самочувствия. А ранее Life.ru рассказывал, что именно в марте 2026 ожидается безжалостно затяжной период магнитных бурь.