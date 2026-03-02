В гороскопе на март 2026 года Тамара Глоба предупредила: эти дни изменят судьбы миллионов россиян

Март 2026 года обещает стать месяцем глубоких трансформаций и неожиданных поворотов судьбы. Известный российский астролог Тамара Глоба поделилась прогнозом на первый весенний месяц, который пройдёт под знаком Рыбы. Этот двенадцатый знак зодиака завершает солнечный год и одновременно открывает новый астрологический цикл. Мы собрали главные предсказания астролога, чтобы вы могли подготовиться к насыщенному марту и использовать его энергию себе во благо.

Энергия Рыб в марте 2026: между светом и тьмой

Лунное затмение 3 марта 2026: чего ожидать по прогнозу астролога. Фото © «Шедеврум»

Символ знака зодиака Рыбы неслучайно изображает двух существ, плывущих в разных направлениях. Одна рыба стремится вверх, к свету и духовным вершинам, другая уходит в глубину, во тьму подсознания. Но это не противостояние добра и зла, как может показаться на первый взгляд. Это древний символ инь и ян, вечного движения и переплетения судеб, начала и конца всех циклов. В астрологии знаком зодиака Рыбы управляют сразу две могущественные планеты: Нептун и Юпитер.

Такое двойное покровительство наделяет этот знак зодиака уникальной способностью к творчеству и социальному успеху. Но есть важное условие: Рыбы способны достигать вершин только в том деле, которое им по-настоящему нравится. Если занятие не зажигает их изнутри, они выполняют его механически, быстро устают и теряют жизненную энергию.

Лунное затмение 3 марта: главное событие месяца

Тотальное лунное затмение произойдёт 3 марта в 14:35 по московскому времени и станет ключевым астрологическим событием всего месяца. Коридор затмений, который начался ещё 17 февраля с солнечного затмения, завершится именно в этот день. Однако влияние мартовского затмения не ограничится одним днём. Его энергетика будет ощущаться ещё две недели, вплоть до новолуния в Рыбах.

Вокруг затмения небосклон озарит парад планет, и это зрелище смогут наблюдать все желающие. Особенно много планет соберётся именно в знаке зодиака Рыбы: рядом с Солнцем весь месяц будут находиться Меркурий и Марс. Венера хоть и перейдёт в знак зодиака Овен уже в начале марта, но останется близко к Солнцу и будет хорошо видна на небе.

Комета и борьба за власть: середина марта

Прогноз Тамары Глобы на март 2026 для России и мира. Фото © «Шедеврум»

В середине месяца нас ждёт ещё одно важное небесное явление. Комета, которая беспокоила астрологов в последнее время, пройдёт совсем близко от Юпитера. По словам Тамары Глобы, это астрономическое событие отметит серьёзные перемены в политической сфере.

Вопросы власти, борьба за лидерство, смена руководителей в некоторых странах: всё это станет повесткой дня именно в марте. Это время битвы за мир и будущее человечества в целом. Многие привычные структуры начнут давать трещины, а старые методы управления перестанут работать. Для обычных людей это означает необходимость быть готовыми к неожиданным переменам и не цепляться за то, что уже отжило своё.

Новый астрологический год начнётся 20 марта

20 марта Солнце перейдёт в знак зодиака Овен, и этот день станет началом нового астрологического и астрономического года. Вокруг этой даты запустится совершенно новый поток событий, хотя многие из них будут разворачиваться уже в апреле. Астролог советует обратить особое внимание на вопросы энергии в самом широком смысле. Речь идёт и о личной энергии, и о том, что связано с домом: освещение, отопление, коммуникации. Возможны перебои с электричеством, тепловыми носителями и связью. Причина в повышенной солнечной активности, которая традиционно сопровождает переход в знак зодиака Овна.

Стихийные бедствия и вопросы здоровья

Благоприятные и опасные дни марта 2026, по мнению астролога Тамары Глобы. Фото © «Шедеврум»

Первая декада марта 2026 года окажется особенно бурной в плане природных явлений. Тамара Глоба предупреждает о повышенном риске стихийных бедствий именно в начале месяца. Людям, живущим в потенциально опасных зонах, стоит проявить осторожность и подготовиться заранее. Значительную роль в марте будут играть вопросы здоровья. Если в первой половине месяца нас могут беспокоить инфекции и вирусы, то после 15 марта ситуация изменится к лучшему. Придёт новый поток возможностей и научных открытий в медицинской сфере. Эти открытия, по словам астролога, будут развиваться на протяжении всего последующего года.

Работа и финансы: время перемен

Март станет периодом перестройки для многих людей в вопросах карьеры и профессиональных интересов. Не все смогут удержаться на привычных рабочих местах, и это нормально. Космос словно подталкивает нас к поиску нового. Хорошая новость: со второй половины месяца откроются новые возможности в финансовой, деловой и служебной сферах. Если в начале марта кажется, что всё рушится, не паникуйте. Дождитесь середины месяца, и вы увидите, как перед вами начнут открываться совершенно неожиданные двери.

Дни марта 2026 года, на которые стоит обратить внимание

Что принесёт март 2026 года: астрологический прогноз Глобы. Фото © «Шедеврум»

Тамара Глоба выделила конкретные даты, когда космическая энергетика будет максимально активной. В следующие числа стоит быть максимально осторожными: 2 марта, 5 марта, ночь с 5-го на 6 марта, 9 марта, 10 марта, 11 марта, вечер 16 марта, вечер 18 марта, первая половина дня 19 марта, 20 (первая половина дня), 23 марта (первая половина дня), 27 марта (первая половина дня) и 31 марта (вторая половина дня). В эти периоды звёзды будут на вашей стороне, а удача сама постучится в дверь. Необязательно случится что-то плохое — вполне возможно, удача будет на вашей стороне, но хватку лучше не терять!

Март 2026 года войдёт в историю как месяц, когда завершилось старое и началось новое. Энергия знака зодиака Рыбы поможет тем, кто готов плыть по течению жизни, доверяя своей интуиции и не боясь перемен. Поток событий будет настолько мощным, что вы можете даже не заметить, как ваша жизнь изменится. Главный совет астролога на этот месяц прост: занимайтесь тем, что любите, и не тратьте силы на то, что не зажигает вас изнутри. Именно в марте это правило работает особенно точно.