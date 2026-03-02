«Запасные шлюпки» для друзей Зеленского, фиаско Трампа и «грязная бомба»: Геополитический астропрогноз на март 2026

Март 2026 года обещает стать одним из самых непредсказуемых месяцев в современной политической истории. Переговоры могут срываться, решения откладываться, а мировые лидеры станут заложниками эмоций вместо стратегии. Астрологи предупреждают: этот месяц напоминает американские горки, где невозможно предугадать следующий поворот. Мы узнали, как окружение Зеленского готовится к бегству с тонущего корабля, при чём здесь «грязная бомба» и как на такие игры отреагирует Россия.

Март — месяц эмоциональных решений вместо стратегических договорённостей

Что ждёт Зеленского в марте 2026 года: прогноз астролога. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Март станет сложным месяцем, который напомнит американские горки: то подъём, то спад. «Поэтому здесь можно говорить о том, что будет сложно достигать согласия между лидерами. Могут пересматриваться решения, могут откладываться на определённый срок», — объясняет Александр Зараев. Причина кроется в астрологической конфигурации.

Практически весь март Меркурий будет находиться в знаке зодиака Рыбы, и при этом он будет ретроградный. «Это время, когда способность к переговорам или к договорённостям будет строиться не на логике, не на стратегии, а на эмоциях и на тактических пониманиях каких-то сиюминутных моментов, вопросов», — предупреждает астролог. Мировые лидеры будут принимать решения под влиянием импульса, а не холодного расчёта.

Трамп окажется под давлением, не успев предъявить результаты

«Грязная бомба» и предательство: астрологический прогноз на март 2026. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Для американского президента Дональда Трампа март 2026 года, по словам астролога, станет испытанием: он ещё не сможет предъявить результаты и доказать эффективность своей политики. Начнётся проверка правильности курса мировых лидеров. «Поэтому стоит ожидать множества скрытых процессов, закулисных интриг и аппаратной борьбы, которые станут очевидны ближе к концу марта», — отмечает астролог.

Трамп обещал быстрые решения по многим вопросам, но март не даст ему такой возможности. Со слов эксперта, ретроградный Меркурий замедлит все процессы, а противники воспользуются этим, чтобы усилить давление. Закулисная борьба развернётся нешуточная, и её результаты проявятся только в конце месяца, когда туман начнёт рассеиваться.

Окружение Зеленского начнёт искать «запасные шлюпки» и готовиться к бегству

А вот кому март 2026 года принесёт предательство со стороны самых близких людей. «Что касается Зеленского, то примерно после 25 марта у него могут возникнуть серьёзные проблемы с окружением. Те люди, на которых он опирался, начнут отходить в сторону и играть в свою собственную игру», — предупреждает Александр Зараев.

Первые две недели месяца уйдут у них на подготовку к этому. «Образно говоря, они начнут искать запасные шлюпки, чтобы отплыть от корабля, который движется недостаточно активно», — поясняет астролог. Люди из ближайшего окружения почувствуют, что корабль Зеленского теряет скорость и начинает тонуть. Они будут тихо готовить пути отступления, выстраивать новые альянсы и искать, к кому пристать в новой политической реальности.

Переговоры в начале марта не принесут результатов в зоне СВО

Астролог раскрыл, почему март 2026 года станет месяцем политических потрясений. Фото © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В связи с общей нестабильностью марта сами переговоры, которые могут состояться уже в начале месяца, вряд ли приведут к каким-либо существенным подвижкам в зоне СВО. Реальной динамика станет заметно позже. «С конца марта – в апреле начнёт проясняться не только ситуация на фронте, но и то, как будут складываться отношения между Россией и НАТО», — говорит астролог.

Первая половина марта пройдёт в имитации бурной деятельности: встречи, заявления, обсуждения. Но всё это будет лишь театром, где актёры играют свои роли, не имея реальных полномочий на принятие решений. Настоящие карты, как считает астролог, откроются только после 25 марта, когда энергетика месяца изменится и туман неопределённости начнёт рассеиваться.

Тема «грязной бомбы» всплыла как козырь для переговоров или спасения Зеленского

Самая тревожная новость марта связана с возможным применением радикальных методов. Кроме того, вновь всплыла тема «грязной бомбы». «По-видимому, у определённых сил были готовы планы: либо таким радикальным способом пытаться «спасти» Зеленского, либо получить дополнительный козырь на переговорах», — предупреждает Александр Зараев.

Это не просто информационная утечка или слухи. Речь идёт о реальных планах, которые могли быть приведены в действие в случае критической ситуации. «Грязная бомба» стала бы либо последней отчаянной попыткой изменить расклад сил, либо страшным аргументом за столом переговоров. К счастью, эти планы пока остаются нереализованными, но сам факт их существования говорит о степени отчаяния определённых сил.

Ясность наступит только после 25 марта — до этого сплошной туман

Прогноз для России на март 2026: резкие повороты в государстве. Фото © ТАСС / Екатерина Чеснокова / POOL

Подводя итог мартовскому прогнозу, астролог даёт чёткую картину того, что нас ждёт. «Все нерешённые проблемы первой половины марта будут постепенно разворачиваться в клубок. Сейчас мы находимся в состоянии неопределённости — это похоже на туман, на иллюзорные ожидания, на движение машины по скользкой грунтовой дороге», — резюмирует Александр Зараев.

Подводя итог мартовскому прогнозу, астролог даёт чёткую картину того, что нас ждёт. «Все нерешённые проблемы первой половины марта будут постепенно разворачиваться в клубок. Сейчас мы находимся в состоянии неопределённости — это похоже на туман, на иллюзорные ожидания, на движение машины по скользкой грунтовой дороге», — резюмирует Александр Зараев.

Но это состояние временное. «Реальное движение начнётся после 25 марта, и тогда мы увидим гораздо более ясную и понятную картину будущих событий», — обещает эксперт. До этого момента стоит воспринимать любые громкие заявления и обещания с изрядной долей скептицизма. Настоящая игра начнётся в последнюю неделю марта, когда туман рассеется и станет видно, кто блефовал, а кто действительно держал сильные карты.