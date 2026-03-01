Главная молитва Великого поста — слова грешника, которого принял Бог. Почему её читают с 12 поклонами

Время Великого поста — особый период в жизни каждого верующего, наполненный тишиной, покаянием и напряжённой духовной работой. Среди множества песнопений и молитв, звучащих в эти дни в храме, есть одна, которая становится лейтмотивом всего священного сорокадневья. Это краткая, но невероятно глубокая по смыслу молитва Ефрема Сирина. Именно она задаёт настроение душе, настраивая её на правильный лад. Каждое слово этой молитвы — прошение к Богу даровать человеку силы для борьбы со страстями и воспитания в себе добродетелей, без которых невозможна подлинная встреча с Пасхой!

О чём мы просим

В молитве Ефрема Сирина перечислены грехи и добродетели. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadiar

Молитва Ефрема Сирина — это не список просьб. В ней перечислены грехи, которые нам мешают каяться, и добродетели, которые в этом помогают. Звучит она так:

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Молитва чётко делится на три этапа: сначала мы просим Бога убрать мусор (страсти, которые мешают нам видеть свет), затем просим дать нам инструменты для строительства новой жизни (добродетели), а в финале — правильное зрение, чтобы не путать чужое с собственным.

Первая часть молитвы: Очисти меня от того, что тянет вниз

Очищение приходит через покаяние. Фото © Shutterstock / FOTODOM / I.K.Media

В первых строках главной молитвы Великого поста мы просим избавить нас от четырёх грехов, которые делают покаяние невозможным:

Праздность. Бог дал каждому таланты и знания, которые нужно употребить на пользу людям и во славу Божию. А праздность расслабляет душу и тело, а такая душа — корень всех грехов.

Уныние. Если праздность — это лень, то уныние — её страшный плод. В этом состоянии человек не может сделать доброе дело, заставить себя молиться, не видит ни в чём смысла и теряет тягу к жизни и веру.

Любоначалие. Это жажда власти. Психологический механизм прост: когда внутри пустота (праздность и уныние), человек отчаянно пытается наполнить себя хоть чем-то. Самое доступное, что можно найти, — власть над другими. Это иллюзия значимости, которая рождается из чувства собственной никчёмности.

Празднословие. Пустые разговоры, сплетни, осуждение. Мы привыкли, что «слово не воробей», но на самом деле слово — это очень серьёзно. Празднословие всегда является началом к осуждению. Тишина в пост нужна именно для того, чтобы перестать бездумно говорить.

Вторая часть: Дай мне силы подняться

Только после очищения можно прийти к Благодетелю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Избавившись от грехов, мы можем перейти к прошению о благодетелях. Первое из них — целомудрие. Мы просим об умении держать контроль над собой, над эмоциями, телом и мыслями. Главное — нравственная чистота во всём: в делах, словах и даже в том, что мелькнуло в голове.

Затем идёт терпение. Грех делает человека дёрганым и нетерпеливым. Хочется, чтобы всё вокруг изменилось прямо сейчас. Терпение даёт способность ждать и надеяться. Не срываться, не осуждать за медлительность.

И, наконец, любовь. Главный дар и главная цель. Любовь меняет отношение к ближнему: вместо осуждения приходит прощение и милосердие. Только через любовь человек по-настоящему приближается к Богу. Это и есть главная цель всего поста.

Третья часть. Увидеть себя, а не судить других

Последние слова молитвы — «даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего» — это суть православного отношения к жизни. Никто не в силах исправить другого. Только себя, и то с Божьей помощью. Мы просим дать нам возможность видеть свои ошибки, а не искать их у соседа.

Почему эту молитву читают именно в Великий пост

Молитву Ефрема Сирина читают в пост потому, что в это время люди целенаправленно меняют свою жизнь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kazakova Yana

Молитва Ефрема Сирина удивительным образом умещается в несколько строк, но говорит о самом главном. Коротко, но ёмко она собирает те прошения, с которыми человек, осознающий свою слабость, должен обращаться к Богу каждый день. А в пост — особенно.

Ведь в эти недели христианин не просто вспоминает о своих недостатках, а целенаправленно пытается менять жизнь. Но здесь есть важный нюанс: преображение невозможно в одиночку. Сколько ни уговаривай себя быть терпеливее или смиреннее, без поддержки сверху ничего не выйдет. Поэтому мы и просим. Прощения, сил, научить нас правильно смотреть на себя и на тех, кто рядом.

И молитва Ефрема Сирина становится главным инструментом этой просьбы. Господь — Податель всех благ, и Он ждёт, чтобы мы обратились. Пост даёт для этого время и тишину, а молитва даёт слова.

История грешника, который стал святым

Почему же эта молитва принадлежит именно Ефрему Сирину? Потому что он знал цену падению и прощению лично. В молодости Ефрем был вспыльчивым и легкомысленным парнем. Как-то раз ради шутки он выпустил чужую корову. Животное загрыз дикий зверь. Хозяин остался без средств, а будущий святой избежал наказания.

В прошлом — грешник, в будущем — святой. Фото © YouTube / Александр Чернов

Спустя время Ефрема ложно обвинили в краже и бросили в тюрьму. И там ему явился таинственный муж и сказал: «Ты не виноват в этой краже, но вспомни: справедливость всё же есть. Вспомни ту корову». Ефрем вспомнил. И осознал, что наказание, пусть и по ложному обвинению, настигло его за давний, забытый грех. Это потрясло его до глубины души. Освободившись, он ушёл от мира и посвятил жизнь Богу. Его молитва стала криком души человека, который понял: без Бога мы не можем справиться даже с собой.

Как читают главную молитву Великого поста в храме и дома

Чтение молитвы Ефрема Сирина настолько важно, что её читает сам священник, а не диакон или чтец. Батюшка становится перед Царскими вратами, громко произносит первую часть и делает земной поклон, касаясь лбом пола. Затем встаёт, произносит вторую часть, снова земной поклон. Третья часть также сопровождается поклоном до земли. Но это только начало!

12 поклонов: почему именно столько

Молитва требует не только глубокой духовности, но и физического смирения Фото © Gemini Nano Banana

После третьего поклона священник поднимается и начинает читать краткую молитву «Боже, очисти мя, грешного» и кланяется в пояс. И так 12 раз. Это число здесь неслучайно. Церковь вообще любит символизм чисел, и в данном случае такое количество поклонов — это отсылка к 12 часам дня и 12 часам ночи, то есть ко всей нашей жизни без остатка.

Но есть и более глубокий смысл: каждый поясной поклон — это призыв к постоянной внутренней борьбе. Мы встаём, чтобы снова согнуться, — падаем в грехи и восстаём через покаяние. Человек за день может пасть множество раз, и столько же раз у него есть возможность встать и попросить прощения.

После двенадцатого поклона священник снова читает молитву Ефрема Сирина полностью. И делает финальный земной поклон. Вслед за ним кланяются все, кто стоит в храме. В этот момент наступает полная тишина, которая длится несколько секунд, прежде чем хор или чтец продолжат службу.

Как читать молитву Ефрема Сирина дома

Чтение молитвы дома почти не отличается от чтения в храме. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Дома эту молитву читают точно так же, как и в храме. Никаких поблажек: встаньте перед иконами, возьмите в руки текст, если не выучили наизусть, и читайте вслух. После каждого прошения следует земной поклон. Если вам физически сложно кланяться в пол, замените на поясной. 12 раз повторите «Боже, очисти мя, грешного», с поясными поклонами обязательно. И в конце полное чтение молитвы с земным поклоном.

На первый взгляд может показаться, что это просто механические движения. Но на самом деле тело здесь помогает душе. Когда вы физически опускаетесь на колени и касаетесь лбом пола, смирение перестаёт быть абстрактной идеей и становится реальным действием. Поклон — это жест маленькой смерти: я умираю для гордости и воскресаю для Бога.

Молитва Ефрема Сирина потому и стала главной молитвой Великого поста, что в ней уместилось сразу всё: осознание своей слабости, просьба о помощи и правильное отношение к людям. Короткая, но ёмкая молитва бьёт каждым словом в саму суть, где прячутся наши главные болезни и где рождаются настоящие добродетели. В дни поста, когда мы пытаемся изменить свою жизнь, без таких слов не обойтись. Потому что преображение невозможно в одиночку. Без Бога мы бессильны, об этом и напоминает сама молитва. А ранее Life.ru рассказал прогноз магнитных бурь 27, 28 февраля и 1 марта.