Тест: Слабо прикоснуться к культуре разных стран и угадать все 7 весенних традиций?

Сегодня, 1 марта, отмечается Праздник прихода весны! Это пора пробуждения всего живого, начало новой жизни, очищения и обновления. Именно поэтому весну почитали и любили. Предки считали, что с зимой обязательно уйдут не только снега, но ещё все несчастья и недуги. Весной решались все бытовые проблемы, приходили веселье, удача и благодать. В каждой стране по-разному празднуют день наступления весны, где-то шумными гуляньями, где-то семейными праздниками с застольями. Мы собрали самые интересные традиции, а ваша задача угадать, какой стране они принадлежат! Отправляемся в весеннее путешествие по миру!