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Опубликовано 27 февраля, 14:00

Тест: Только 1% смогут угадать все 6 фильмов с Мариной Левтовой по одному кадру! А вы в их числе?

Сегодня, 27 февраля, день памяти актрисы Марины Левтовой, которая трагически погибла в 2000 году. Давайте же вместе вспомним её творчество и угадаем фильмы с её участием всего по одному кадру!

Обложка © Коллаж © Life.ru © Кадр из фильма «Визит к Минотавру», режиссёр Эльдор Уразбаев / Kinopoisk © Кадр из фильма «Трижды о любви», режиссёр Виктор Трегубович / Kinopoisk © Кадр из фильма «ТАСС уполномочен заявить…», режиссёр Владимир Фокин / Kinopoisk © Chat GPT

Обложка © Коллаж © Life.ru © Кадр из фильма «Визит к Минотавру», режиссёр Эльдор Уразбаев / Kinopoisk © Кадр из фильма «Трижды о любви», режиссёр Виктор Трегубович / Kinopoisk © Кадр из фильма «ТАСС уполномочен заявить…», режиссёр Владимир Фокин / Kinopoisk © Chat GPT

Сегодня — день памяти Марины Левтовой. Актрисы с удивительной судьбой, яркой внешностью и трагически оборвавшейся жизнью в 2000 году. Она не играла главных ролей, но каждое её появление на экране запоминалось зрителю: от школьного дебюта до служанки Анны. А насколько хорошо вы помните фильмы с её участием? Мы приготовили для вас непростой тест: единственный кадр, шесть картин и только одна попытка вспомнить. Проверьте себя и докажите, что вы — настоящий ценитель советского кино!

Недавно вышел уже сильно нашумевший фильм «Грозовой перевал», пройдите тест и узнайте, кем бы вы были в этой скандальной истории! А также недавно мы праздновали день рождения Алексея Балабанова! Угадайте его фильмы всего по одному кадру. Погрузитесь в сказочную атмосферу и попробуйте разгадать кроссворд по советскому фильму «Обыкновенное чудо»!

Тест: Нет вам прощенья, если не сможете узнать 8 советских экранизаций русской классики!
Тест: Нет вам прощенья, если не сможете узнать 8 советских экранизаций русской классики!
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Анна Московко
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