Тест: Только 1% смогут угадать все 6 фильмов с Мариной Левтовой по одному кадру! А вы в их числе?

Сегодня — день памяти Марины Левтовой. Актрисы с удивительной судьбой, яркой внешностью и трагически оборвавшейся жизнью в 2000 году. Она не играла главных ролей, но каждое её появление на экране запоминалось зрителю: от школьного дебюта до служанки Анны. А насколько хорошо вы помните фильмы с её участием? Мы приготовили для вас непростой тест: единственный кадр, шесть картин и только одна попытка вспомнить. Проверьте себя и докажите, что вы — настоящий ценитель советского кино!