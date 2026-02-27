Тест: Только 1% смогут угадать все 6 фильмов с Мариной Левтовой по одному кадру! А вы в их числе?
Сегодня, 27 февраля, день памяти актрисы Марины Левтовой, которая трагически погибла в 2000 году. Давайте же вместе вспомним её творчество и угадаем фильмы с её участием всего по одному кадру!
Обложка © Коллаж © Life.ru © Кадр из фильма «Визит к Минотавру», режиссёр Эльдор Уразбаев / Kinopoisk © Кадр из фильма «Трижды о любви», режиссёр Виктор Трегубович / Kinopoisk © Кадр из фильма «ТАСС уполномочен заявить…», режиссёр Владимир Фокин / Kinopoisk © Chat GPT
Сегодня — день памяти Марины Левтовой. Актрисы с удивительной судьбой, яркой внешностью и трагически оборвавшейся жизнью в 2000 году. Она не играла главных ролей, но каждое её появление на экране запоминалось зрителю: от школьного дебюта до служанки Анны. А насколько хорошо вы помните фильмы с её участием? Мы приготовили для вас непростой тест: единственный кадр, шесть картин и только одна попытка вспомнить. Проверьте себя и докажите, что вы — настоящий ценитель советского кино!
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