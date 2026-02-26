Тест: Эти 6 киноролей Евгения Жарикова знают только единицы! Докажите, что вы не позёр

26 февраля — день рождения замечательного актёра Евгения Жарикова. Многие запомнили его как обаятельного дипломата, но фильмография звезды достаточно обширна и богата на самые разные роли! Некоторые из этих картин стали классикой, но давайте честно: вы уверены, что помните их все? Мы выбрали 6 фильмов с участием Жарикова и приготовили для вас кадры из них. Сможете узнать картину всего по одному изображению? Проверьте, достойны ли вы звания настоящего знатока советского кино!