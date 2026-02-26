Тест: Эти 6 киноролей Евгения Жарикова знают только единицы! Докажите, что вы не позёр
Сегодня, 26 февраля, отмечается день рождения актёра Евгения Жарикова! Мы собрали для вас 6 фильмов с его участием, попробуйте угадать их всего по одному кадру!
Обложка © Коллаж © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov, Кадр из фильма «Снегурочка», режиссёр Павел Кадочников / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Три плюс два», режиссёр Генрих Оганисян / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Исполнение желаний», режиссёр Светлана Дружинина / Kino-teatr
26 февраля — день рождения замечательного актёра Евгения Жарикова. Многие запомнили его как обаятельного дипломата, но фильмография звезды достаточно обширна и богата на самые разные роли! Некоторые из этих картин стали классикой, но давайте честно: вы уверены, что помните их все? Мы выбрали 6 фильмов с участием Жарикова и приготовили для вас кадры из них. Сможете узнать картину всего по одному изображению? Проверьте, достойны ли вы звания настоящего знатока советского кино!
Недавно вышел уже сильно нашумевший фильм «Грозовой перевал», пройдите тест и узнайте, кем бы вы были в этой скандальной истории! Если не уходить далеко от экранизаций, то попробуйте угадать советские адаптации великих классических произведений. Что было бы, переместись вы в Древнюю Русь? Узнайте же, как сложилась бы ваша судьба там!