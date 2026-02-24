Кроссворд по фильму «Обыкновенное чудо»: Только истинные волшебники вспомнят все 8 деталей!
Помните, как волшебник целовал бороду, чтобы не обижать жену, а Эмилия ждала принца даже без тиары? Этот тест — проверка не памяти, а волшебства в душе. Хорошо ли вы помните реплики и детали легендарной сказки?
Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценарист Марк Захаров, Евгений Шварц / Kinopoisk
Есть фильмы, которые разбирают на цитаты, не думая. «Обыкновенное чудо» Марка Захарова — именно такой случай. Мы помним эту ироничную, трогательную и бесконечно мудрую историю наизусть. Казалось бы, кто не знает историю про медведя, который влюбился в принцессу и отказывался становиться человеком? Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Сможете ли вы вспомнить все детали этого чудесного фильма? Мы подготовили 8 не самых простых вопросов о нём. Здесь важно не просто вспомнить сюжет, а быть внимательным зрителем. Если ответите на всё без запинки, то вы точно настоящий фанат!
