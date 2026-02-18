Тест: Стыд и срам вам, если вы не сможете угадать 8 фильмов с Андреем Мягковым по кадру!

Сегодня уже пять лет, как с нами нет Андрея Мягкова. Удивительного актёра, который умел быть одновременно смешным и трагичным, нелепым и трогательным. Его герои — Лукашин, Новосельцев, Карандышев — давно стали частью нашей жизни, а их голосами мы говорим о любви. Но сможете ли вы узнать фильмы с его участием по одному кадру? Мы собрали для вас восемь знаковых картин: от всенародно любимых комедий до глубоких драм. Стыд и срам, если вы ошибётесь! Попробуйте угадать всё без подсказок и докажите, что вы настоящий знаток советского кино!