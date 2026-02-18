Тест: Стыд и срам вам, если вы не сможете угадать 8 фильмов с Андреем Мягковым по кадру!
18 февраля — годовщина, 5 лет, со дня смерти великого актёра Андрея Мягкова! Давайте же вспомним его ключевые и яркие роли в советском кино, где он оставил значительный след. Угадайте фильм всего по одному кадру с актёром!
Обложка © Коллаж © Life.ru © Shutterstock / FOTODOM / Chutima Chaochaiya, © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Жестокий романс», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эльдар Рязанов / kinopoisk
Сегодня уже пять лет, как с нами нет Андрея Мягкова. Удивительного актёра, который умел быть одновременно смешным и трагичным, нелепым и трогательным. Его герои — Лукашин, Новосельцев, Карандышев — давно стали частью нашей жизни, а их голосами мы говорим о любви. Но сможете ли вы узнать фильмы с его участием по одному кадру? Мы собрали для вас восемь знаковых картин: от всенародно любимых комедий до глубоких драм. Стыд и срам, если вы ошибётесь! Попробуйте угадать всё без подсказок и докажите, что вы настоящий знаток советского кино!
Тем временем Масленица в самом разгаре, поэтому вам просто необходимо узнать, каким блином с начинкой вы бы были! А также вспомните своё детство и докажите, что оно прошло не зря, продолжив строки из стихотворений Агнии Барто. Ну а если совсем хочется напрячь мозг, то скорее проходите тест и отвечайте на 10 школьных вопросов на время!