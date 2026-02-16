Тест на Масленицу: Слабо узнать 5 советских фильмов по кадрам с блинами?

Масленица — один из любимейших праздников! Целая неделя, когда можно есть блины и не считать калории, водить хороводы и провожать зиму. Советские режиссёры это отлично понимали, поэтому кормили своих героев блинами в кадре от души. Мы собрали 5 старых фильмов, где блины — полноправные участники съёмок, а иногда и главные звёзды! Сможете узнать эти картины по одному кадру с золотистым угощением? Только предупреждаем: играть на голодный желудок категорически запрещено — есть риск не дойти до последнего вопроса и уйти жарить блины. И поздравляйте родных с этим чудесным праздником, а Life.ru рассказал, как именно!