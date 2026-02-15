Тест: Угадать советские фильмы по титрам и набрать 8/8 смогут только самые заядлые знатоки!
Советский кинематограф подарил нам десятки фильмов, разобранных на цитаты. Но сможете ли вы узнать любимые картины только по титрам, которые вы, скорее всего, проматываете? Проверьте, насколько хорошо вы помните золотую классику отечественного кино!
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай / Kinopoisk, © Freepik / rawpixel.com
Помните эти моменты, когда на экране появлялось название фильма, а вы уже предвкушали любимые сцены? Для настоящих ценителей советского кино титры — это не просто формальность, а важная часть атмосферы. Мы подготовили для вас каверзный тест: 8 культовых советских фильмов, которые нужно узнать по титрам. Казалось бы, что может быть проще? Но только самые внимательные и преданные поклонники смогут пройти его без единой ошибки. Никаких подсказок, только ваша память и любовь к кино. Готовы проверить, не выветрились ли из головы названия любимых лент?
Недавно мы праздновали День подруг, в честь этого попробуйте угадать советские фильмы по кадрам с подругами! Сразитесь с искусственным интеллектом и угадайте, какое произведение Бориса Пастернака описала нейросеть! Вспомните легендарный фильм Эльдара Рязанова «Москва слезам не верит» и разгадайте кроссворд по нему из 10 слов!