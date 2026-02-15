Тест: Угадать советские фильмы по титрам и набрать 8/8 смогут только самые заядлые знатоки!

Помните эти моменты, когда на экране появлялось название фильма, а вы уже предвкушали любимые сцены? Для настоящих ценителей советского кино титры — это не просто формальность, а важная часть атмосферы. Мы подготовили для вас каверзный тест: 8 культовых советских фильмов, которые нужно узнать по титрам. Казалось бы, что может быть проще? Но только самые внимательные и преданные поклонники смогут пройти его без единой ошибки. Никаких подсказок, только ваша память и любовь к кино. Готовы проверить, не выветрились ли из головы названия любимых лент?