Тест на День всех влюблённых: Узнаете советский фильм по кадру с парочкой или спасуете перед любовью?
Любовь витает в воздухе, а значит, сегодня, 14 февраля, отмечается День всех влюблённых! Мы решили тоже не отставать и вспомнить самые милые и яркие пары в советском кино! Попробуйте и вы угадать фильм по кадру с парочкой!
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Вам и не снилось…», режиссёр Илья Фрэз / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Большая перемена», режиссёр Алексей Коренев / Kinopoisk, © Freepik / starline
Сегодня, 14 февраля, отмечается один из самых романтичных праздников года, когда миллионы людей по всему миру признаются друг другу в любви, дарят цветы, шоколад, устраивают романтические ужины и мы наблюдаем сердечки на каждом углу — всё это про День всех влюблённых. Советский кинематограф богат романтическими картинами. Но так ли хорошо вы их помните или застряли на знаменитых комедиях Эльдара Рязанова, Гайдая и мелодраме «Москва слезам не верит»? Сегодня их не будет! Попробуйте угадать советский фильм по кадру с влюблённой парочкой! И пусть ваше сердце будет наполнено любовью!
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