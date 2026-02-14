Тест на День всех влюблённых: Узнаете советский фильм по кадру с парочкой или спасуете перед любовью?

Сегодня, 14 февраля, отмечается один из самых романтичных праздников года, когда миллионы людей по всему миру признаются друг другу в любви, дарят цветы, шоколад, устраивают романтические ужины и мы наблюдаем сердечки на каждом углу — всё это про День всех влюблённых. Советский кинематограф богат романтическими картинами. Но так ли хорошо вы их помните или застряли на знаменитых комедиях Эльдара Рязанова, Гайдая и мелодраме «Москва слезам не верит»? Сегодня их не будет! Попробуйте угадать советский фильм по кадру с влюблённой парочкой! И пусть ваше сердце будет наполнено любовью!