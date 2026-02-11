Кроссворд по фильму «Москва слезам не верит»: Спорим, вы не вспомните все 10 сюжетных деталей?

Помните ли вы эту историю о судьбе и любви так же хорошо, как и сами героини? Легендарный фильм «Москва слезам не верит», покоривший мир, вышел ровно 46 лет назад, 11 февраля 1980 года. Попробуйте освежить в памяти тонкости сюжета: что связывало подруг, как складывались их судьбы и какие вещи стали символами целой эпохи? Мы подготовили кроссворд из 10 вопросов, который заставит вас улыбнуться и задуматься. Спорим, вы не вспомните всё? Проверьте, достойны ли вы звания настоящего знатока этой истории!