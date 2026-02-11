Кроссворд по фильму «Москва слезам не верит»: Спорим, вы не вспомните все 10 сюжетных деталей?
11 февраля 1980-го вышел на экраны легендарный фильм «Москва слезам не верит», который покорил сердца многих зрителей во всём мире! Попробуйте вспомнить все сюжетные детали и разгадать кроссворд из 10 слов. Но приготовьтесь, пройти его под силу лишь настоящим фанатам!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных / Kinopoisk, © Freepik
Помните ли вы эту историю о судьбе и любви так же хорошо, как и сами героини? Легендарный фильм «Москва слезам не верит», покоривший мир, вышел ровно 46 лет назад, 11 февраля 1980 года. Попробуйте освежить в памяти тонкости сюжета: что связывало подруг, как складывались их судьбы и какие вещи стали символами целой эпохи? Мы подготовили кроссворд из 10 вопросов, который заставит вас улыбнуться и задуматься. Спорим, вы не вспомните всё? Проверьте, достойны ли вы звания настоящего знатока этой истории!
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