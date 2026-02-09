Тест: Только песняры вспомнят, каким советским ВИА принадлежат строчки из этих 6 песен!

Погрузитесь в атмосферу советской эстрады 70-х и 80-х! Вокально-инструментальные ансамбли были настоящими звёздами своего времени, их хиты звучали из каждого окна, на всех танцплощадках и по главному телевидению страны. За официальным названием ВИА скрывались настоящие рок-музыканты, поп-исполнители и фолк-новаторы. Сможете ли вы сегодня, спустя десятилетия, узнать этих легенд только по строчке из песни? За каждой фразой стоят неповторимый голос и уникальный стиль ансамбля. Проверьте свою музыкальную память: сможете ли вы с первого раза отличить «Землян» от «Весёлых ребят», а «Цветы» от «Самоцветов»? Только истинные ценители советской музыки пройдут этот тест на высший балл!