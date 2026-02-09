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Опубликовано 9 февраля, 15:19
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Тест: Только песняры вспомнят, каким советским ВИА принадлежат строчки из этих 6 песен!

В СССР играть рок официально можно было, но только в формате ВИА — вокально-инструментальных ансамблей. Так и появилось множество легендарных коллективов, которые мы помним до сих пор. Попробуйте угадать, какому ВИА принадлежит эта строчка из песни!

Обложка © Chat GPT

Обложка © Chat GPT

Погрузитесь в атмосферу советской эстрады 70-х и 80-х! Вокально-инструментальные ансамбли были настоящими звёздами своего времени, их хиты звучали из каждого окна, на всех танцплощадках и по главному телевидению страны. За официальным названием ВИА скрывались настоящие рок-музыканты, поп-исполнители и фолк-новаторы. Сможете ли вы сегодня, спустя десятилетия, узнать этих легенд только по строчке из песни? За каждой фразой стоят неповторимый голос и уникальный стиль ансамбля. Проверьте свою музыкальную память: сможете ли вы с первого раза отличить «Землян» от «Весёлых ребят», а «Цветы» от «Самоцветов»? Только истинные ценители советской музыки пройдут этот тест на высший балл!

Знакомы ли вы с колкостями Фаины Раневской? Попробуйте отличить её фирменные фразочки от других! А также недавно мы вспоминали актрису Анну Самохину. Вспомните фильмы с её участием и угадайте их по одному кадру! Наверняка вы засматривались этими сериалами 20 лет назад. Пройдите тест и узнайте, кто вы из главных героинь культовых сериалов 00-х!

Тест: Вы сможете угадать по строчке хотя бы ещё одну песню «Короля и Шута» кроме «Куклы колдуна»?
Тест: Вы сможете угадать по строчке хотя бы ещё одну песню «Короля и Шута» кроме «Куклы колдуна»?
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Анна Московко
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