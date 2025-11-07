Топ-10 лучших ВИА в СССР: Почему «Песняры» популярнее «Сябров» и чем они все отличаются

СССР был частью глобального мира, поэтому всегда шёл в ногу со временем. Более того, первая в истории записанная на пластинку песня в стиле джаз вообще стала ровесницей русской революции. А в 1946 году все про это забыли, запретив этот жанр до самой смерти Сталина. В случае с рок-музыкой партия была уже научена горьким опытом: полностью запрещать не стали. Просто регистрировали каждую группу как ВИА при государственных учреждениях в своём городе. Получалось, что музыканты играли рок, но воспринималось это как обычная, одобряемая обществом эстрада. Рассказываем в материале о самых известных ВИА в СССР и о жанрах, в которых они сочиняли музыку.

10 место: ВИА «Красные маки»

ВИА «Красные маки» не был одним из первых в своей области. Но стал достаточно известным. Фото © Wikipedia / Юрий Чернавский

ВИА «Красные маки» образовался на 10 лет позже, чем самые первые вокально-инструментальные ансамбли в СССР, — в 1976 году, и уже в 1977-м выпустил первый мини-альбом под своим названием. На пластинке была песня «Первая любовь», спетая под «минус» греческого певца Демиса Руссоса From Souvenirs to Souvenirs. Это принесло коллективу известность. Александр Лосев, перешедший туда из ВИА «Цветы» — тоже. Но славу трудно было удержать: в 1986 году коллектив реформировали, назвав просто «Маками». А играли ребята в стиле диско.

9 место: ВИА «Ялла»

ВИА «Ялла» прославилась сама и прославила город Учкудук одноимённой песней. Фото © ТАСС / Николай Малышев

«Учкудук — три колодца, сохрани и спаси нас от солнца», — все помнят эти строки. Самая известная песня узбекского ВИА «Ялла» была написана и впервые исполнена за один день в одноимённом городе в 1981 году. Юрий Энтин придумал слова, а Фаррух Закиров — музыку. Но сам вокально-инструментальный ансамбль сформировался раньше, в 1970 году. А уже в 1971-м прошёл в финал всесоюзного конкурса для ВИА, попал в Москву и записался на фирме «Мелодия». Но именно «Три колодца» принесли коллективу такую известность, что на 50-летие группы Узбекистан печатал марки в её честь. Основной жанр ВИА — это фолк-рок, поскольку она совмещала рок с традиционной узбекской музыкой.

8 место: ВИА «Сябры»

ВИА «Сябры» появился в Беларуси. Вернее, в Белорусской Советской Социалистической Республике. Фото © ТАСС / Иван Юдаш

ВИА «Сябры» сформировался в начале 70-х. В переводе с белорусского языка «сябр» значит «друг». Получается, название такое же, как и у сериала 90-х, — «Друзья». Вернее, наоборот. В 1972 году в Гомеле при местной филармонии возник музыкальный коллектив, в 1973-м придумали название, а в 74-м всё официально оформили. В 1978 году ВИА «Сябры» выпустил свой первый альбом «Всем на планете». Там есть песня «Гимн Земле» — это софт-рок и фолк-рок по жанру.

7 место: ВИА «Земляне»

Это участники ВИА «Земляне» придумали очень популярную песню «Земля в иллюминаторе». Фото © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин

Музыканты и поэты из советских ВИА, в принципе, мыслили глобально. Не только «Сябры» осваивали тему космоса, были ещё и более известные «Земляне». Этот коллектив создали студенты Ленинградского радиополитехникума в 1969 году. Потом первые участники ушли, видимо, в иные, вечные пространства, поэтому настоящая история ВИА «Земляне» начинается только с 1978 года. Именно тогда коллектив начинает играть широкое разнообразие жанров — от поп-рока до настоящего глэма и хеви-метала. А в 1983 году ВИА выпускает самую известную песню — «Трава у дома».

6 место: ВИА «Весёлые ребята»

ВИА «Весёлые ребята» — один из старейших вокально-инструментальных ансамблей в СССР. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Рок-н-ролл появился в 1950-х. А в 1960-х он распался на множество направлений, что и создало популярный зонтичный термин «рок-музыка». Приятно знать, что первый советский рок-коллектив собрался не в 70-е и не в 80-е, а в далёком 1968 году, почти одновременно с фестивалем «Вудсток». Впоследствии они играли всё: рок, поп, диско, новую волну... Но если вы слышали хоть раз песню «Ни минуты покоя», то вы слышали «Весёлых ребят» образца начала семидесятых. Потом к ним пришла Алла Пугачёва, а ещё через некоторое время один из старейших советских ВИА открывал Олимпиаду.

5 место: ВИА «Песняры»

ВИА «Песняры» — тоже из старейших музыкальных коллективов такого типа в СССР. Фото © ТАСС / Владимир Межевич

ВИА «Песняры» образовался, как и «Весёлые ребята», в 1968 году, но не в РСФСР, а в БССР. То есть в Белорусской Советской Социалистической Республике. Правда, тогда группа называлась «Лявоны», зато уже 1 сентября 1969 года они получили статус ВИА при Белорусской государственной филармонии. С 1970 года коллектив стал известным нам как «Песняры». Их ждал настолько ошеломительный успех, что в 1976 году «Песняры» отправились на гастроли не куда-то, а в США. А в 1972-м выпустили самую известную свою песню — «Беловежская пуща». По стилю творчество «Песняров» — это фолк, арт-рок, а иногда даже блюз.

4 место: ВИА «Поющие сердца»

ВИА «Поющие сердца» стал очень популярными в СССР 70-х годов. А потом «Поющие сердца» перешли в жанр эстрады. Фото © РИА «Новости» / Рудольф Алфимов

Для ВИА «Поющие сердца» особенно удачными стали 70-е. Тогда они играли поп-рок и даже психоделику. Образовался ансамбль в 1971 году, а ровно через 13 лет на его базе возникла та самая «Ария», которую так любят металлисты. «Поющие сердца» тоже тяготели к тяжёлому звуку, но статус ВИА в СССР эпохи Брежнева накладывал свои ограничения. В 1976 году песни коллектива больше всего напоминали «Битлз» психоделической эпохи. Но у «Поющих сердец» много хороших песен про милицию, чего нет у «Битлз».

3 место: ВИА «Самоцветы»

ВИА «Самоцветы» тоже образовался в 1971 году и стал одной из самых популярных групп в СССР. Фото © РИА «Новости» / Рыбаков

«Бронзу» получает ВИА «Самоцветы». Коллектив возник в 1971 году и поразил советского слушателя целым парадом хитов. «Не надо печалиться», «Мой адрес — Советский Союз», «Всё, что в жизни есть у меня» — пожалуй, самые известные песни. Всё началось с путешествия контрабасиста в Японию на выставку ЭКСПО-70. Этим контрабасистом был Юрий Маликов, в Осаке на выставке он увлёкся технической стороной современной на тот момент музыки и создал ВИА «Самоцветы». Пятнадцать ящиков музыкальной аппаратуры и инструментов, которые Маликов накупил на всю зарплату, попали в нужные руки. Если кто-то говорит: «Вокально-инструментальный ансамбль», сразу хочется сказать: «Самоцветы». Они до сих пор играют техничный поп-рок.

2 место: ВИА «Поющие гитары»

ВИА «Поющие гитары» — одна из самых старых советских рок-групп и самая старая в Ленинграде. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

«Поющие гитары» — первый рокерский ВИА, который появился в Ленинграде. Коллектив был сформирован в 1966 году, за два года до того, как Оззи Осборн с другом создали Black Sabbath. Сформировали состав группы музыканты Евгений Броневицкий, Лев Вильдавский, Анатолий Васильев, Владимир Калинин и Сергей Лавровский. Голосом группы стала Галина Баранова. Уже 5 октября 1966-го «Ленконцерт» утвердил ВИА, а 2 ноября того же года состоялся первый концерт в Военно-механическом институте. Потом в ансамбль пришёл Юрий Антонов. Состав часто менялся, но это — стандарт для советских ВИА. В 1975 году «Поющие гитары» участвовали в рок-опере «Орфей и Эвридика», а потом переформатировались в Ленинградский государственный театр «Рок-опера» (это 1989 год). С 1997-го ВИА снова вместе. Его жанрами стали поп-рок, рок-опера и сёрф-рок (редкость для СССР). Вы можете узнать их по песням «Прекрасное воскресенье» или «Стоят девчонки».

1 место: ВИА «Лейся, песня»

ВИА «Лейся, песня» занимает особое место в сердце советского человека. И это не просто так. Фото © ТАСС / Егор Алеев

ВИА «Лейся, песня» заслужил особое место в сердцах советских граждан. Во-первых, название было созвучно с праздничным лозунгом «Лейся, пейся». Во-вторых, музыкантами были простые пацаны из Кемерова. Поэтому песню «Кто тебе сказал», прославленную этим ВИА, напевали по всей РСФСР, а в новой России кавер даже появился в очень известном ситкоме «Счастливы вместе» об обычной семье из Екатеринбурга. Но были и другие музыкальные композиции: «Обручальное кольцо», «Родная земля», «Я так и знал»... С 1974-го по 1985-й ансамбль «Лейся, песня» миксовал советскую популярную музыку с элементами из рока.

Как мы составляли этот рейтинг советских ВИА

Очевидно, это необъективный список советских ВИА. Но для составления данного рейтинга мы решили приблизиться к объективности настолько, насколько это вообще возможно. Нашим инструментом стал сервис подсчёта количества поисковых запросов в поисковиках «Яндекс», «Вордстат». Так как названия многих советских ВИА соответствуют словам из русского языка, выдача результатов могла «загрязняться» запросами людей, которые ищут, например, где купить самоцветы. Поэтому к каждому запросу мы добавили простое слово «песни». Оно помогло отсеять «немузыкальные» результаты. Именно так мы и узнали, что больше всего в Рунете ищут ВИА «Лейся, песня» — 54 417 запросов. «Поющие гитары» набрали 47 060 запросов, а ВИА «Самоцветы» «нафармил» 24 703 запроса.