Вице-премьер Трутнев попал под удар ВСУ в ДНР и отстреливался из снайперской винтовки

Вице-премьер РФ и экс-губернатор Прикамья Юрий Трутнев во время поездки в ДНР стал стайпером – он попал под удар ВСУ и был вынужден отстреливаться вместе с военными. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в своём телеграм-канале WarGonzo.

Неформальное название «Дом Трутнева» в Угледаре появилось после того, как чиновник укрывался в разрушенном здании и работал из снайперской винтовки по противнику плечом к плечу с бойцами 155-й бригады морской пехоты ТОФ. Инцидент произошёл во время одной из его рабочих командировок на Донбасс. Трутнев подтвердил, что ему пришлось взять в руки снайперскую винтовку. Он рассказал, что дом не раз подвергался обстрелам, но ощущение неизбежного поражения не возникало.

«Вы знаете, я не хочу бравировать. Это будет неправильно и не по-честному. Но, не было ощущения, что кто-то нас победит», — сказал вице-премьер.

ВСУ долбили по дому из БМП, пока не закончится боезапас, но Трутнев по рации связался с друзьями из командования и попросил утихомирить «колотушку». Однако ему ответили отказом, предоставив возможность подразделению самостоятельно разделаться с боевой машиной. В следующую поездку бойцы взяли с собой дрон и уже скоро дуло той самой БМП заглохло навсегда.

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