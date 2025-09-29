Исполняющий обязанности замгубернатора Краснодарского края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов покинул свой пост (освобожден с 29 сентября) ради участия в специальной военной операции. Он присоединится к казачьей бригаде «Кубань».

Это решение Власов озвучил на Совете атаманов. Он подчеркнул, что это «великая честь — служить своей Родине». Власов также напомнил о своем боевом опыте: он является ветераном боевых действий, участвовал в операциях в Чечне (конец 90-х — начало 2000-х) и в Грузии в 2008 году.

Решение атамана получило полную поддержку казачьего сообщества. Стоит отметить, что с начала СВО на передовую отправились уже 93 атамана из различных казачьих обществ Кубани.

Кубанское казачье войско оказывает всестороннюю поддержку участникам СВО и их семьям: собирается гуманитарная помощь, шьется обмундирование и плетутся маскировочные сети. К этой работе активно подключены кадеты и ученики казачьих классов.

На базе уникального центра «Кубань», где готовят казаков-добровольцев для зоны СВО, уже прошли подготовку бойцы для четырех добровольческих отрядов, сформированных от Кубани. Среди участников спецоперации от казачества уже есть четверо Героев России. Всего в боевых действиях с начала СВО приняли участие свыше 10 тысяч представителей Кубанского казачьего войска.

Аналогичное решение ранее принял и экс-депутат Госдумы Алексей Бурнашов, который отсидел 2,5 года в колонии за оскорбление представителей власти. Бурнашов был депутатом Госдумы с 2016 по 2021 года, пока не был пойман правоохранительными органами. Он служит в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола», основу которой составляют футбольные фанаты.