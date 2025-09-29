Бывший депутат Госдумы Бурнашов ушёл на СВО

Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов, который отсидел 2,5 года в колонии за оскорбление представителей власти, отправился в зону боевых действий, заключив контракт с Минобороны России. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».

Бурнашов был депутатом Госдумы с 2016 по 2021 года, пока не был пойман правоохранительными органами. Он служит в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола», основу которой составляют футбольные фанаты.