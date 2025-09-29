Интервидение
29 сентября, 10:08

Бывший депутат Госдумы Бурнашов ушёл на СВО

Экс-депутат Госдумы от Пермского края Бурнашов отправился на СВО

Обложка © ТАСС / Анна Исакова

Бывший депутат Госдумы Алексей Бурнашов, который отсидел 2,5 года в колонии за оскорбление представителей власти, отправился в зону боевых действий, заключив контракт с Минобороны России. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».

Бурнашов был депутатом Госдумы с 2016 по 2021 года, пока не был пойман правоохранительными органами. Он служит в 88-й разведывательно-диверсионной бригаде «Эспаньола», основу которой составляют футбольные фанаты.

Напомним, что летом 2021 года в Перми бывшего депутата Государственной думы РФ Алексея Бурнашова задержали пьяным за рулём. Он отказался пройти освидетельствование на алкоголь и напал на сотрудника ДПС. Хинштейн тогда отметил, что парламентарий в последнее время находился в конфликте с властями Пермского края. В отношении Бурнашова было возбуждено уголовное дело, он был взят под стражу прямо в зале суда. Сам экс-депутат признал вину и приносил извинения полицейским в социальных сетях. Пермский краевой суд признал его виновным и назначил наказание в виде 2,5 лет колонии. Ходатайство о смягчении приговора было отклонено, наказание осталось в силе.

