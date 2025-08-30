Бывший губернатор Сахалина ходатайствовал о направлении его в зону спецоперации
Александр Хорошавин. Обложка © Wikipedia
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый за взяточничество, просил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
В документе сказано, что Хорошавин написал заявление с просьбой направить его на СВО. В настоящее время он содержится в одной из колоний Хабаровского края.
Напомним, что в феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он был обязан выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей и лишён государственных наград. В апреле 2020 года в суд было передано второе уголовное дело о взятках, по которому Хорошавину было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Хабаровский краевой суд оставил без изменений решение об отказе в смягчении наказания, вынесенного в отношении бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина. Суд отклонил апелляцию защиты, подтвердив, что нет оснований для замены неотбытой части срока лишения свободы на более мягкий вид наказания. Ранее районный суд также отклонил прошение Хорошавина о принудительных работах, подчеркнув отсутствие прогресса в исправлении осуждённого.