Бывший губернатор Сахалина ходатайствовал о направлении его в зону спецоперации

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осуждённый за взяточничество, просил отправить его в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

В документе сказано, что Хорошавин написал заявление с просьбой направить его на СВО. В настоящее время он содержится в одной из колоний Хабаровского края.

Напомним, что в феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он был обязан выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей и лишён государственных наград. В апреле 2020 года в суд было передано второе уголовное дело о взятках, по которому Хорошавину было назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.