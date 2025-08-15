Бывшему губернатора Сахалина не разрешили «‎отработать» 12 лет колонии за 17 преступлений

Напомним, что в 2022 году Хорошавин получил 15 лет колонии в рамках второго уголовного дела о коррупции. К этому наказанию добавился штраф в размере 500 миллионов рублей. Это был не первый вердикт Хорошавина, ведь четырьмя годами ранее он уже был приговорён к 13 годам лишения свободы и штрафу в полмиллиарда рублей по предыдущему делу о взяточничестве. Он признан виновным в совершении 17 преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и 2 преступлений по приготовлению к получению взятки в особо крупном размере. Отсидев три года, Хорошавин попросил заменить оставшийся срок принудительными работами на основании «положительной динамики в поведении».