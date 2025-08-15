Бывшему губернатора Сахалина не разрешили «отработать» 12 лет колонии за 17 преступлений
Суд оставил без изменений приговор экс-губернатору Сахалина Хорошавину
Александр Хорошавин. Обложка © Wikipedia
Вердикт по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина остался неизменным. Хабаровский краевой суд отклонил апелляцию защиты, оставив в силе постановление об отказе в смягчении наказания, информирует пресс-служба судов региона.
«Оставлено без изменения постановление Хабаровского районного суда Хабаровского края об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания бывшему Губернатору Сахалинской области», — говорится в сообщении представителей суда.
Ранее районный суд уже отклонил прошение Хорошавина о замене оставшегося срока лишения свободы на принудительные работы. Доводы адвокатов о прогрессе в исправлении осужденного не были подтверждены, и причин для отмены предыдущего решения не выявлено.
Напомним, что в 2022 году Хорошавин получил 15 лет колонии в рамках второго уголовного дела о коррупции. К этому наказанию добавился штраф в размере 500 миллионов рублей. Это был не первый вердикт Хорошавина, ведь четырьмя годами ранее он уже был приговорён к 13 годам лишения свободы и штрафу в полмиллиарда рублей по предыдущему делу о взяточничестве. Он признан виновным в совершении 17 преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и 2 преступлений по приготовлению к получению взятки в особо крупном размере. Отсидев три года, Хорошавин попросил заменить оставшийся срок принудительными работами на основании «положительной динамики в поведении».