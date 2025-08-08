Сотрудник секретного подразделения МВД попался на взятке в Москве
Коммерсант: Сотрудника МВД задержали в Москве за хакерские схемы и коррупцию
В Москве задержан сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ, подозреваемый в коррупции и киберпреступлениях. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы следствия.
По данным Следственного комитета, оперативник, который по долгу службы обязан бороться с хакерами, сам совершал аналогичные противоправные действия. Речь идёт о старшем оперуполномоченном 4-го отдела БСТМ Антоне Нестерове, обвиняемом в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации с тяжкими последствиями (ст. 272 УК РФ). Максимальное наказание по второй статье достигает семи лет лишения свободы.
Нестерова арестовали в мае, а 12 августа Московский городской суд рассмотрит апелляцию его защиты на продление меры пресечения. В судебных материалах содержатся доказательства его причастности к вменяемым преступлениям.
Ранее Life.ru сообщал, что Хамовнический суд Москвы объявит решение по делу трёх петербургских генералов МВД — Ивана Абакумова, Сергея Умнова и Алексея Семёнова. Их обвиняют в получении взяток на общую сумму 64 миллионов рублей. Согласно позиции обвинения, Умнову грозит до 12 лет заключения, а его подсудимым коллегам — 11,5 и 11 лет. Кроме того, прокурор настаивает на штрафах от 7 до 35 миллионов рублей с последующим лишением званий и государственных наград.