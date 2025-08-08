Сотрудник секретного подразделения МВД попался на взятке в Москве

В Москве задержан сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД РФ, подозреваемый в коррупции и киберпреступлениях. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы следствия.

По данным Следственного комитета, оперативник, который по долгу службы обязан бороться с хакерами, сам совершал аналогичные противоправные действия. Речь идёт о старшем оперуполномоченном 4-го отдела БСТМ Антоне Нестерове, обвиняемом в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации с тяжкими последствиями (ст. 272 УК РФ). Максимальное наказание по второй статье достигает семи лет лишения свободы.

Нестерова арестовали в мае, а 12 августа Московский городской суд рассмотрит апелляцию его защиты на продление меры пресечения. В судебных материалах содержатся доказательства его причастности к вменяемым преступлениям.