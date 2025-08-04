Названа дата оглашения приговора петербургским генералам МВД по делу о взятках на миллионы
Приговор генералам МВД Абакумову, Умнову и Семёнову огласят 21 августа
Сергей Умнов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Хамовнический районный суд Москвы 21 августа огласит приговор трём генералам МВД из Петербурга. Иван Абакумов, Сергей Умнов и Алексей Семенов проходят по делу о взятках на 64 миллиона.
«Оглашение приговора назначено на 21 августа в 12:00 по московскому времени», — проинформировали в судебном органе РИА «Новости».
Умнов может получить 12 лет лишения свободы, тогда как для Абакумова и Семёнова запрошены сроки 11,5 и 11 лет соответственно. Дополнительно прокурор требует взыскать с подсудимых штрафы в размере от 7 до 35 миллионов рублей с последующим лишением воинских званий и государственных регалий. Материалы уголовного дела свидетельствуют, что общая сумма полученных должностными лицами взяток достигла 64 миллионов 650 тысяч рублей.
Сергей Умнов — экс-помощник главы МВД России. Иван Абакумов — бывший замглавы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Алексей Семёнов — экс-начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Напомним, что генералов арестовали в июле 2022 года. Первоначально следствие квалифицировало их действия по статье о превышении должностных полномочий (285 УК РФ), однако впоследствии обвинение было ужесточено до получения взяток в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Судебное производство по существу началось в июне текущего года. Детали биографий фигурантов — в специальном материале Life.ru.