Названа дата оглашения приговора петербургским генералам МВД по делу о взятках на миллионы

Умнов может получить 12 лет лишения свободы, тогда как для Абакумова и Семёнова запрошены сроки 11,5 и 11 лет соответственно. Дополнительно прокурор требует взыскать с подсудимых штрафы в размере от 7 до 35 миллионов рублей с последующим лишением воинских званий и государственных регалий. Материалы уголовного дела свидетельствуют, что общая сумма полученных должностными лицами взяток достигла 64 миллионов 650 тысяч рублей.