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31 июля, 14:34

Генералы Умнов, Абакумов и Семёнов не признали вину в коррупции

Алексей Семёнов в зале суда, 2022 год. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Алексей Семёнов в зале суда, 2022 год. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Генералы петербургского главка МВД Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семёнов отказались признавать вину в коррупции. Заседание по делу проходит в Хамовническом районном суде Москвы. В частности, Умнов утверждает, что "не понимает", в чём заключается вменяемая ему взятка.

"Виновным себя не признаю… Обвинение не конкретно… Я не пойму, что я взял?" — цитирует его РИА "Новости".

Согласно обвинительному заключению, сумма взяток по делу составляет 64 миллиона 650 тысяч рублей.

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В деле арестованного генерала Булгакова фигурирует умерший в СИЗО бизнесмен

Напомним, громкое дело против трёх генералов петербургского МВД — Сергея Умнова, Алексея Семёнова и Ивана Абакумова — было заведено ещё в 2020 году. Однако задержали офицеров через два года. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В июне 2024 года суд приступил к рассмотрению дела. Подробнее о том, как жили генералы, — в материале Life.ru.

Матвей Константинов
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