Генералы Умнов, Абакумов и Семёнов не признали вину в коррупции
Алексей Семёнов в зале суда, 2022 год. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Генералы петербургского главка МВД Сергей Умнов, Иван Абакумов и Алексей Семёнов отказались признавать вину в коррупции. Заседание по делу проходит в Хамовническом районном суде Москвы. В частности, Умнов утверждает, что "не понимает", в чём заключается вменяемая ему взятка.
"Виновным себя не признаю… Обвинение не конкретно… Я не пойму, что я взял?" — цитирует его РИА "Новости".
Согласно обвинительному заключению, сумма взяток по делу составляет 64 миллиона 650 тысяч рублей.
Напомним, громкое дело против трёх генералов петербургского МВД — Сергея Умнова, Алексея Семёнова и Ивана Абакумова — было заведено ещё в 2020 году. Однако задержали офицеров через два года. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. В июне 2024 года суд приступил к рассмотрению дела. Подробнее о том, как жили генералы, — в материале Life.ru.