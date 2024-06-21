Суд в Москве начал рассматривать громкое дело против питерских генералов
Суд в Москве продлил арест петербургским генералам Умнову, Абакумову и Семёнову
Экс-начальник петербургского главка министерства генерал-лейтенант Сергей Умнов. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Судебный процесс над бывшим руководством петербургского УМВД начался в Москве. Дело против генералов Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семёнова рассматривает Хамовнический суд Москвы.
Генералов обвиняют в получении взяток на общую сумму 64 млн 685 тыс. рублей, пишет "Коммерсант". Свою вину фигуранты дела не признают. По информации РИА "Новости", сегодня суд принял решение вновь продлить арест генералам.
"Продлить срок содержания под стражей Умнову Сергею Павловичу, Абакумову Ивану Васильевичу, Семёнову Алексею Станиславовичу… до 5 ноября 2024 года", — огласила решение судья.
Напомним, что три генерала из петербургского УМВД Сергей Умнов, Алексей Семёнов и Иван Абакумов, были арестованы в июле 2022 года. Они являются фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое СК возбудил ещё в 2020 году. В ходе расследования их действия переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК "Получение взятки в особо крупном размере". Суд неоднократно продлевал их арест. Как жили генералы — в материале Life.ru.