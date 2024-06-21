Суд в Москве начал рассматривать громкое дело против питерских генералов

Генералов обвиняют в получении взяток на общую сумму 64 млн 685 тыс. рублей, пишет "Коммерсант". Свою вину фигуранты дела не признают. По информации РИА "Новости", сегодня суд принял решение вновь продлить арест генералам.

Напомним, что три генерала из петербургского УМВД Сергей Умнов, Алексей Семёнов и Иван Абакумов, были арестованы в июле 2022 года. Они являются фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое СК возбудил ещё в 2020 году. В ходе расследования их действия переквалифицировали на часть 6 статьи 290 УК "Получение взятки в особо крупном размере". Суд неоднократно продлевал их арест. Как жили генералы — в материале Life.ru.