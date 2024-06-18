Арестованный замминистра обороны Иванов владел машинами с дорогущими номерами

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в получении взятки, владел люксовыми автомобилями с государственными номерами стоимостью больше шести миллионов рублей. Как пишут корреспонденты РИА "Новости", они выяснили это с помощью анализа данных налоговой декларации бывшего высокопоставленного чиновника и баз предпродажной проверки автомобилей.

В декларации о доходах указано, что у Иванова был внедорожник Chevrolet Suburban. Другие базы говорят, что на этой машине были установлены номера серии ААА региона 77, которые в 2015 году ещё находились на чужом Porsche Cayenne. По некоторым данным, их стоимость может составлять 2,5–3 миллиона рублей.