Арестованный замминистра обороны Иванов владел машинами с дорогущими номерами
РИА "Новости": Замминистра обороны Иванов имел машины с номерами за 6 млн руб.
Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в получении взятки, владел люксовыми автомобилями с государственными номерами стоимостью больше шести миллионов рублей. Как пишут корреспонденты РИА "Новости", они выяснили это с помощью анализа данных налоговой декларации бывшего высокопоставленного чиновника и баз предпродажной проверки автомобилей.
В декларации о доходах указано, что у Иванова был внедорожник Chevrolet Suburban. Другие базы говорят, что на этой машине были установлены номера серии ААА региона 77, которые в 2015 году ещё находились на чужом Porsche Cayenne. По некоторым данным, их стоимость может составлять 2,5–3 миллиона рублей.
Журналисты сообщают, что также арестованный замминистра владел внедорожником Mercedes-Benz V-класса. На данном транспортном средстве были номера серии МММ региона 77, которые до этого были закреплены за несколькими другими немецкими иномарками. В статье говорится, что стоимость таких госномеров с зеркальными цифрами превышает четыре миллиона рублей.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на рабочем месте. Замминистра обороны России подозревали во взяточничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, сумма может превышать миллиард рублей. В тот же день его на два месяца отправили в следственный изолятор, а также суд наложил арест на активы и счета экс-замглавы оборонного ведомства и его семьи. На тот момент ещё руководитель Минобороны РФ Сергей Шойгу отстранил своего заместителя от должности. Перед Днём Победы Иванов пытался обжаловать меру пресечения, однако его оставили под стражей. Стоит отметить, что по делу арестованы кум замминистра Сергей Бородин и совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин.